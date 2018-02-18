大樂透、大福彩頭獎摃龜 67注獨得百萬大紅包

2018-02-18

〔記者張慧雯／台北報導〕大年初二是回娘家的好日子，但財神爺卻還沒回來！昨（十七）日大樂透、大福彩開獎，頭獎雙雙摃龜，獎金繼續累積到下一期；昨日大樂透加開的「春節大紅包」獎項中，兩百一十組中開出九十八組，總中獎注數為一百四十三注，其中六十七注為單注中獎，獨得獎金一百萬元！

昨日大樂透開出「○三」、「○五」、「一七」、「三二」、「三三」、「四七」六個號碼，特別號則是「三六」，大福彩開出「○五」、「一四」、「一七」、「二八」、「二九」、「三五」、「三七」，特別號則為「一一」，但頭獎均未開出。台彩指出，大樂透頭彩摃龜預估十八日頭獎累積金額上看一．七億元；連七十摃的大福彩本期頭獎同樣未開出，預估下期頭獎累積金額約二．九億元。

此外，二月十七日大樂透加開的春節大紅包獎項中，兩百一十組中開出九十八組，總中獎注數為一百四十三注，其中六十七注為單注中獎，每注獨得一百萬元；二月十八日春節大紅包繼續加開十個獎號，對中其中六個就中百萬獎項，共有兩百一十組中獎機會。

台彩指出，本期春節大紅包售出商店中，最幸運的是台南市善化區的「桃采彩券行」，初二這一期就中了四張，每張各得二十萬元，該家投注站在今年大年初一也開出春節大紅包獎項，單張獎金五十萬元。

宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」從除夕到初二，連續三期各開出一注春節大紅包，累計獎金兩百五十萬元，為今年春節加碼開跑以來首家三連莊的投注站，堪稱全台最會開大紅包的投注站。

另外，台中市東區的「天降財彩券行」、花蓮縣花蓮市的「金鑫商行」以及高雄市楠梓區的「湧財彩券行」十七日也都各開出兩注春節大紅包，其中「天降財彩券行」去年十二月十一日才開出威力彩頭獎，可說財運亨通，好運無法擋！