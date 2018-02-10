國道客運春節預售票 初一至初四尚有票

2018-02-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節連續假期預期會有大批返鄉出遊車潮，交通部公路總局針對易壅塞路段、地方大型活動及重要觀光景點，規劃交通疏導管制措施。公路總局副局長許鉦漳表示，今年春節連假仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，共八十六條國道客運路線，提供平均八五折票價優惠；搭乘國道客運或台鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，可享有基本里程或一段票免費優惠。

春節疏運期間，國道客運預估每日可開行一萬兩千八百車次，並視狀況增班，每日可疏運二十七萬八千人次；針對宜蘭地區，今年持續試辦「捷運三重站—羅東」、「市府轉運站—傳藝中心」及「板橋轉運站—羅東」等國道客運臨時路線，行駛國道五號客運業者，每日可提供一千八百車次，每日能疏運三萬八千人次。

目前國道客運於連假期間預售票，除夕及初五已發售約九成，其餘時段僅發售五至六成；除客運有優惠外，春節連假三十二條「台灣好行」客運路線，民眾持電子票證享半價優惠。

春節連續假期適逢武陵農場櫻花季，台中梨山、宜蘭等區域觀光旅次可能增加，公總也規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大疏運措施，櫻花季疏運期間聯外道路中一二四線，將實施高強度交通管制，除已於場內預訂住宿車輛憑通行證入場外，其餘車輛禁止進入，建議遊客搭乘公共運輸上山賞櫻，可選台北、宜蘭及梨山出發等六條路線。