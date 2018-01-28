搶AI先機 台灣人工智慧學校開學囉

2018-01-28

科技部長︰絕對不能輸

〔記者吳柏緯／台北報導〕發展人工智慧領域（ＡＩ），除了硬體建置外，人才培育也是不可或缺的一環。以培育ＡＩ人才為宗旨的台灣人工智慧學校昨天舉行首期開學典禮（左圖，記者羅沛德攝），擔任校長的中研院院士孔祥重表示，世界各國都積極投入ＡＩ研發與應用，台灣必須儘快跟上，才能搶得先機。

昨天舉行開學典禮，包含中研院長廖俊智、經濟部長沈榮津、科技部長陳良基、Google Taiwan董事總經理簡立峰等產官學界人士出席。

中研院院士孔祥重致詞時提到，越來越多產業結合人工智慧而成功的案例，在深度學習的領域更是表現優異，這代表世界各國都注意到人工智慧帶來的商機，且積極地投入應用開發，台灣必須跟上市場脈動，回應產業需求，才能夠搶佔先機。

去年是台灣的ＡＩ元年，科技部投入大量預算推動ＡＩ政策。科技部長陳良基表示，台灣在人工智慧領域「絕對不能輸」，若產業沒有到達一定規模，等到人工智慧爆發時，台灣會完全跟不上。他表示，台灣還是要靠年輕人，政府會投入大量資源與政策，協助年輕人趕上這波人工智慧浪潮。

首期錄取210人 培訓12週

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋指出，ＡＩ確實能夠幫企業提升效率、生產力，國內根本難題是人才不足，因此台灣人工智慧學校會致力於人才培育，並以產業ＡＩ化、ＡＩ產業化為目標。一流講師、豐富經驗的助教團隊與充足的運算設備都是學校的優勢。

台灣人工智慧學校首期錄取二一○位學員，分別來自製造業、資訊業、金融業等專業領域，將進行為期十二週密集的課程與培訓。除了台北之外，未來在新竹、台中、台南及高雄也將設立分校，預計一年可以為台灣訓練七五○○位ＡＩ人才。