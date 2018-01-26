春節轉乘客運免費 交通部喊卡

2018-01-26

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假將至，為鼓勵搭公共運輸，交通部協調客運業者維持八五折優惠，轉乘市區客運也有優惠，但交通部原為抗空污，針對空污較嚴重的台中以南六縣市推出轉乘免費方案，因業者作業不及，加上地方政府不願被貼標籤而喊卡。

交通部拍板，自二月十四日至二十日春節期間，十四家國道客運業者共八十六條路線，將推出平均八五折優惠，最低下殺七五折；阿羅哈客運台中到高雄從四百元降至三百元；和欣客運台北到台南也降百元，國光、統聯客運北高則皆從五八○元降至五三○元。

交通部並延續轉乘優惠，搭乘台鐵或國道客運、再轉乘市區客運，享一段票或基本里程免費；不過，原規劃今年春節響應抗空污政策，加碼台中以南六個縣市轉乘地方客運免費，公路總局昨證實喊卡。

公路總局日前邀集客運業者、電子票證業者與地方政府開會，業者均認為春節車票開賣在即、作業不及，且須評估中南部民眾使用電子票證比例，地方政府也憂心被貼上空污標籤，負面效果恐大於轉乘成效。

下次連假提前溝通、作業

交通部長賀陳旦表示，西部地區利用轉乘者少，減少空污貢獻有限，不必刻意在春節連假實施，另外，地方政府恐怕也不想被記得是空污嚴重的地區；公路總局運輸組長劉育麟說，中南部空污較嚴重，地方政府憂心免費方案造成反彈、影響產業發展，決定春節暫緩實施，未來將於技術上提前作業並溝通，不排除下次連假推出免費方案與國道客運「促銷價」。