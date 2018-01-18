蘇花改拚明年底竣工 最大挑戰是長隧道

2018-01-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花改蘇澳—東澳通車後，後續還有南澳—和平約二十公里、和中—大清水約九．一公里待完成。交通部公路總局副局長許鉦漳表示，目前較大困難是，南澳︱和平段的谷風隧道，去年十月發生大規模抽坍後，還需要時間來補充地質。另有兩座隧道尚未貫通，就是和中—大清水間的中仁隧道及仁水隧道。依照目前工程進度，蘇花改全線仍以明年底前竣工為目標。

位於南澳—和平間的觀音隧道，是蘇花改中最長的隧道，長度達七．九公里，克服困難的觀音及樟樹山斷層變質岩區，於前年全線貫通後；後續還要與相鄰的谷風隧道，透過長六十公尺的鼓音橋，連結成約十二．六公里的長隧道，是蘇花改整體計畫的關鍵工程。完工後，將會是國內第二長的公路隧道，僅次於雪山隧道。

谷風隧道去年抽坍 估9月完工

與觀音隧道連結的谷風隧道，雖於前年十月貫通，不過去年十月發生嚴重抽坍意外，初估有一萬平方公尺土方崩落，受影響路段約一百二十八公尺。蘇花公路改善工程處處長邵厚潔表示，去年抽坍後，隨即開始補充地質，目前已再前進逾十公尺，預計今年九月可恢復完成，不會影響明年底完工通車路段。隧道內未受抽坍影響路段，預計明年初能完工。

長隧道行車具有潛在危險性，隧道照明、消防、通風、避難導引、監測、交管、廣播及通訊等，是確保行車安全重要設施。蘇花改第一階段要通車的路段中，長達三．四公里的東澳隧道，是全台第一座採複合型點排式通風系統，並配置主動式水霧消防系統隧道，讓隧道發生火警事件時，可適時啟動噴流風機限縮煙霧飄散範圍；水霧系統自動噴灑可降低火場溫度，提升火災發生初期，火場環境避難安全性及救援可及性。