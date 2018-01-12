涉偽造死亡證明 龍發堂住持、醫師列被告

2018-01-12

8年高達97人死亡 死因與病歷不符啟疑竇

〔記者黃建華、蘇福男、方志賢／高雄報導〕高雄市龍發堂近八年共有九十七名堂眾死亡，由於部分死因異常，高雄地檢署昨搜索龍發堂，帶回監院釋心賢、住持釋心善與溫姓特約醫師等廿二人，追查有無偽造文書、妨害自由等情事。因龍發堂管理階層「真空」，高市衛生局長黃志中率隊進駐坐鎮，堂眾情緒尚稱穩定。

雄檢搜索帶回22人 涉案3人各以30萬交保

俗名許富媛的龍發堂監院「釋心賢」法師、俗名李秋月的住持「釋心善」法師，以及溫姓特約醫師等三人被檢方轉列被告，昨晚各以三十萬元交保。

龍發堂近八年共九十七人死亡，每年平均死亡人數高於一般精神照護之家，其死亡原因五十％以上是營養不良或「外力侵襲致死」。據衛生局查閱死亡證明及病歷資料，發現部分病歷有問題，例如有堂眾死因是食道破裂，但病歷資料內無法說明，也沒報請檢察官相驗；另有堂眾死於心肌梗塞，但病歷卻看不出有心血管疾病。

檢方昨查扣相關病歷資料，約談釋心賢、釋心善與溫姓特約醫師等人，主要調查龍發堂疫情有無申報不實，以及有無用鐵鍊禁錮收容的精神病患；同時調查溫姓特約醫師有無違法替龍發堂收容精神病患開立死亡證明？

龍發堂七層樓建物，其中五個樓層共收容三百多名堂眾，主要管理人員僅七人，另有廿一名輕症堂眾擔任班長協助管理。黃志中表示，龍發堂目前已被公告為「法定傳染病流行地點」，必須對人員進出管制，目前靜待檢方偵辦進度，不便對外發言。他強調，目前堂內運作一切正常。

龍發堂幹部真空 衛生局坐鎮

因龍發堂住持等人被約談，午、晚餐均無人煮飯，衛生局外叫便當，提供三百多名堂眾午餐及晚餐，並夜宿龍發堂，協助龍發堂堂眾正常生活作息。