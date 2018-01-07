嬰兒奶粉 70℃以上熱水沖泡再放涼

2018-01-07

文／徐任甫

法國嬰兒奶粉在製程中受到沙門氏菌污染，廠商因此緊急大規模召回，台灣也在受影響的地區裡，引發家長對於如何選擇安全的嬰兒奶粉感到無所適從。

事實上，雖然奶粉是富含營養的食品，但奶粉中還是有可能會含一些細菌，但是這些細菌都是可以被高溫殺滅的。因此建議家長在沖泡嬰兒奶粉時，應使用70℃以上的熱水調開後，冷卻至適當的溫度再哺餵寶寶。

母乳或嬰兒奶粉是小寶寶主要的飲食來源，由於提倡用母乳哺餵對寶寶是最好的，相對地，如何選擇及調配奶粉的方法就容易被忽略。

嬰幼兒因為腎臟功能尚未發育完全，飲食限制較多，若哺餵不合適的奶粉，很容易對寶寶的腎臟造成不良的影響。

未滿1歲 不能喝成人奶粉

成人奶粉雖含有較高的蛋白質，尤其是酪蛋白（casein），但會讓寶寶不易消化，而且與寶寶所需補充的營養素也不大相同，若餵寶寶喝成人奶粉，會增加其腎臟負擔，因此未滿1歲的寶寶不能喝成人奶粉。

奶粉若被阪崎腸桿菌或沙門氏菌污染之後，沒有作適當的處理，就有可能引發嬰幼兒或早產兒感染敗血症、腦膜炎與壞死性腸炎等較嚴重的疾病。

但是上述的病菌都是可以被高溫殺滅的。所以世界衛生組織（WHO）建議在沖泡嬰兒奶粉時，應使用70℃以上的熱水調開後，再冷卻至適當的溫度哺餵寶寶。

沖泡奶粉時，也應依照奶粉罐上的指示，不要自行調整添加奶粉的比例，同時在洗手後，使用乾淨奶瓶沖泡奶粉。家長可利用手肘內側的肌膚碰觸奶瓶測試溫度，等不燙了再哺餵；切勿使用微波爐加熱，這可能會使得奶水溫度不均勻或外冷內燙的情況，造成寶寶口腔內部的燙傷。

台灣市售奶粉琳瑯滿目，由於嬰兒奶粉是屬於特殊營養食品，政府有一套檢驗的標準，目前台灣符合規範並貼有「嬰兒配方食品標誌」的奶粉高達75種，家長可以上衛福部的網頁查詢。

只要慎選寶寶的嬰兒奶粉，並在沖泡時注意調配奶粉的細節，就能保護寶寶避免受到病菌的危害。

（作者為林口長庚紀念醫院兒童內科醫師）