糖尿病腎病變 微量白蛋白尿有徵兆

2018-01-07

文／杜思德

李小姐（化名）在健康檢查中被診斷為第2型糖尿病。她是高血壓病人，進一步做糖尿病相關併發症篩檢，發現她的微量白蛋白尿測定結果為每日排出量45毫克，說明她的腎臟已面臨早期損害的風險。李小姐聞言驚訝反應：「但我不覺得有什麼異常啊？」

糖尿病腎病變是糖尿病患者的主要慢性併發症之一，也是台灣洗腎患者的主要原因。據研究，病程超過25年的第1型及2型糖尿病患者中，糖尿病腎病變的發病率高達25%-40%。

糖尿病腎病變呈緩慢進展過程，當尿中開始出現「微量白蛋白」，病人腎絲球濾過率尚在正常範圍，也沒有任何臨床症狀，此階段即「微量白蛋白尿」。

隨著病情的進展，腎絲球基底膜濾孔增大，大分子物質可以通過而出現大量「蛋白」，隨著病情進一步發展，患者會逐漸出現腎功能不良及尿毒表現，即「終末期糖尿病腎病變」，此時治療將會非常困難。

微量白蛋白尿的診斷標準如下：如果糖尿病患者在3個月內3次測定中有兩次，白蛋白每日排出量介於30-300毫克，同時排除導致蛋白尿的其他原因（如泌尿系統感染、運動、原發性高血壓、慢性腎小球腎炎等），即可診斷為微量白蛋白尿。

定期檢查 避免腎臟損害

需要強調的是，微量白蛋白尿的檢測是一項特殊的生化檢測，普通的尿常規檢查是測不出微量白蛋白的，普通尿常規所測的是「蛋白尿」，而非「微量白蛋白尿」。一旦普通尿常規查出蛋白尿，說明病人腎功能損害已不是早期，病情往往已經不可逆轉。

據統計，如果不加以控制血糖及血壓，大約50%早期糖尿病腎病變患者將在5至10年內進展到蛋白尿，一旦進入到這個階段，病人腎功能衰退將不可逆轉；約25%病人可在6年內、50%病人在10年內、75%病人在15年內發展為末期腎功能衰竭，從出現「巨量白蛋白尿」到出現尿毒症狀的平均時間約為10年。

由此可知，檢測微量白蛋白尿對糖尿病腎病變的早期診斷，早期治療有重要的參考價值和臨床意義。因此，美國糖尿病學會推薦對新診斷糖尿病患者可篩檢微量白蛋白尿，且每年都要篩檢一次。

（作者為鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師）