窗簾拉繩 小心成嬰幼兒沉默殺手

2018-01-07

文／曾翌捷

大清早的陽光透過百葉窗的調節，柔和地灑落在家中寶貝熟睡的臉龐上，是每位父母珍惜的幸福時光。可是，您知道只要一不注意，百葉窗就可能成為家中嬰幼兒的沉默殺手嗎？

根據本月份的美國兒科醫學期刊（Pediatrics）所發佈的研究報告，為了調節屋內光線所裝置的百葉窗及窗簾，可能是家中嬰幼兒意外受傷的主因之一。

這項由美國孩童創傷預防聯盟（US Child Injury Prevention Alliance）專家團隊所主持的研究，利用全國傷害調查電子資訊監視系統提供的資料進行分析。結果發現從1990年到2015年，全美共有近17,000名6歲以下的孩童，因為百葉窗或窗簾的意外事故而被送到急診室治療，其中有9成以上是因為被窗簾拉繩纏繞導致的傷害。

研究顯示，幾乎所有的窗簾意外事故都發生在家中，尤其是臥室和客廳。雖然大多數的意外事故都屬輕傷，經醫師診治後無須住院。但是不幸的是，仍有271例的致死事故。調查結果指出，致死原因大多歸咎於拉繩纏繞嬰幼兒的頸部，造成窒息而回天乏術。

根據統計，拉繩意外發生的頻率相當頻繁，平均每個月都有1名嬰幼兒因為相關的意外事件喪生，而每天都有近兩名的嬰幼兒因此受傷。

專家呼籲，拉繩纏繞的意外事故往往是安靜、迅速，卻又致命的。只要幾分鐘的時間，就可能釀成無法挽回的悲劇。對於家中有6歲以下嬰幼兒的父母，建議父母可將屋內的百葉窗或窗簾換成無拉繩的款式，尤其是嬰幼兒長時間活動的區域，例如臥室或是客廳；或是將窗簾拉繩固定於孩童無法取得的高處。

同時，也要避免在窗戶旁放置家具，以免幼童可能因為攀爬家具而導致拉繩纏繞的意外發生。

時時注意家中嬰幼兒的遊戲狀況，也能在意外發生的第一時間給予及時救援，以避免遺憾的再次發生。

（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科醫師）