《謠言終結站》3C族防乾眼症 加濕器濕度越高越好？ 醫：易孳生黴菌

2018-01-06

記者陳建志／台中報導

現今社會人手一「機」（手機），長時間接觸3C產品下，眼睛容易出現乾眼症等症狀，有些民眾為了不讓眼睛感到乾澀不舒服，選擇使用加濕器增加室內濕度，並認為「濕度調越高越好」。但眼科醫師提醒，濕度過高易孳生黴菌，反而會對眼睛造成傷害，建議使用3C產品時配戴防藍光眼鏡，或使用不含防腐劑的單支人工淚液，才能減低角膜表層乾燥情況。

亞大醫院眼科部部長梁中玲表示，隨著3C產品普及，每個人每天盯著電腦螢幕、平板、手機的時間越來越長，不但因此減少眨眼次數，到了冬天因天氣乾燥，加上常緊閉門窗減少空氣流通，常使淚液水分快速蒸發，不但容易出現乾眼症，甚至會影響視力。

濕度過高恐致眼過敏

梁中玲表示，部分民眾為了增加室內的濕度，減輕眼睛的乾澀感，會使用加濕器，並認為「將濕度調到最高」可以幫助眼睛分泌淚液，但其實濕度過高反容易增加黴菌孳生的機會，提醒人體最佳的環境相對濕度是40%至60%，若濕度高於此範圍，反而會造成眼睛過敏，因此建議民眾，若使用加濕器，濕度只要調整到一般範圍就可以了。

戴防藍光眼鏡

梁中玲認為，民眾使用3C產品時，若要避免眼睛乾澀，最好是配戴防藍光眼鏡，以便把3C產品多餘的藍光反射掉，不但可保護眼球內部結構，也能降低黃斑部病變，並避免白內障發生和變嚴重，而且只要室內有微風，配戴防藍光眼鏡也能保持角膜表層的濕潤度。

若眼睛仍覺得乾澀，可以使用不含防腐劑的單支人工淚液，以緩解眼部乾澀的症狀。若眼睛持續不舒服，就要趕緊找眼科醫師諮詢，才能避免角膜受傷。