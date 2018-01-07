《健康聚寶盆》運動養肌肉 老人不怕肌少症

2018-01-07

文／陳彥名

台灣已邁入高齡社會，65歲以上人口已達200萬以上，跌倒是老人事故死亡的主要原因。老人跌倒原因很多，民眾總以為走路不穩就是神經退化，關節沒力就是關節炎，其實最常見的原因是「肌少症」。

超過50歲 每年肌肉量加速流失

老人跌倒與肌力不足有很大的關係，尤其跌倒造成髖關節骨折，一年死亡率高達20%以上。隨著年齡增長，肌肉逐漸流失，年齡超過50歲，每年肌肉量更加速流失，逐漸手腳不靈活行動不便，然後越來越不愛動，肌肉更加萎縮，走路一不小心就跌倒。

「肌少症」是指骨骼肌肉量減少，以及肌肉力量減弱、身體功能表現變差。許多老人外觀身形羸弱、皮膚乾癟皺褶、骨頭形狀明顯，看起來沒有什麼肉，正是肌少症的表現。

肌少症是一種症候群，由許多因素造成，除了年紀大肌肉量減低外，老人獨居或是營養不良，或是心血管慢性疾病等，都可能發生肌少症，繼而增加跌倒骨折的風險，導致身心障礙生活無法自理。

老人肌少症是日益受重視的議題，也是預防跌倒骨折的關鍵。

簡單測試肌少症的方法，將雙手拇指與食指圍著小腿肚圈起，若空隙很大，就可能罹患肌少症。

民眾也可以從日常活動觀察家中長輩有沒有肌少症，例如過去可以輕鬆擰乾毛巾、旋開罐頭，現在變得很吃力；或是無法從椅子站起來，需要扶把手才能起身，甚至爬不動樓梯；走路變得愈來愈慢，過馬路無法在號誌變成紅燈前通過，這些都是肌少症的表現。

如何預防肌少症？唯有多運動，搭配均衡營養，才能使肌肉強健有力；平時多快走、騎腳踏車或游泳等，訓練全身肌力和平衡感。

充足營養也是肌肉養成關鍵

充足的營養也是肌肉養成的關鍵，多吃肉、牛奶、豆漿和雞蛋，攝取蛋白質。另外多曬太陽補充維生素D，對骨質和肌力都有幫助。

儘管老化造成的肌肉量流失無法避免，但適當的努力可以降低肌少症的不良影響。

（作者為衛福部彰化醫院骨科主治醫師）