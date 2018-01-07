改良式乳暈切口 無疤隆乳有自信

2018-01-07

文／鄭明輝、林怡伶

隆乳手術在美容手術中已有好幾十年的歷史，也慢慢進化演變從生理食鹽水袋到現在的果凍矽膠。在義乳形狀部分有圓形義乳至現在最新的淚滴形義乳；手術的傷口位置從腋下、乳房下緣及乳暈等地方，滿足了許多愛美的女性，也使得女性朋友們大大提升整體自信及性吸引力。

小蘭（化名）進到診間說：「多年前曾接受隆乳手術，但現在乳房變形、疼痛得厲害，而之前隆乳手術傷口是從腋下，疤痕不美，寬得像蜈蚣般，讓我也不敢穿無袖衣服。」

評估完小蘭的乳房狀況後，我問她最在乎什麼？她說：「我不想讓別人看到我的疤痕，也想改善乳房胸型。」

她的乳暈直徑有3.5公分，從乳暈切口可完全符合病患不想讓人看到她的疤痕，且不易造成上緣剝離過度，能放鬆整個乳房空間，但傳統的下乳暈切口卻還是會拉寬疤痕，甚至乳暈。

考量後，我創新了隆乳新切口，使用改良式乳暈切口（簡稱TAPA），由乳暈切口開刀，但使用W形傷口，此方式就像修疤手術的血流截斷方式一樣，可讓疤痕不易被拉寬，亦可避免乳暈被拉寬，疤痕藏在乳暈內，時間越久，顏色淡了，幾乎看不出來疤痕。

這項隆乳新技術2016年發表至國際知名整形外科期刊《Plastic Reconstructive Surgery Global Open》。題目為「The Transareolar–Periareolar Approach（經由乳暈切口隆乳手術）」，病患追蹤下來，未看到疤痕變寬的情形，也無影響到乳頭的敏感度，優點是不易造成上緣剝離過度，乳暈疤痕不易被拉寬，疤痕較看不出來，這是和傳統的乳暈下切口很不一樣的地方，然而它的限制是乳暈小於3.5公分無法使用。

亞洲女性普遍疤痕會較西方女性來得明顯，因此改良式乳暈切口（TAPA）對於愛美的女性朋友是很不錯的選擇，同時也提升了病患對隆乳手術的滿意度。

（作者分別為林口長庚醫院乳房重建中心教授、林口長庚醫院乳房重建中心個案管理師）