其人其事……爺們沒在怕！ 管爺從政屢失言頻掀波

2018-01-06

〔記者陳梅英、吳柏緯／綜合報導〕新任台大校長管中閔，曾在馬政府期間入閣，鮮明的政治色彩一度成為他競選校長的包袱。他過去擔任國發會主委期間，因台灣經濟表現不佳，立委嗆刪年終獎金，他脫口回應：「做爺們的怎麼會在乎這個！」引起軒然大波，因此得到「管爺」封號。

鮮明政治色彩 一度成為包袱

管中閔年輕時曾是叛逆小子，在學術界闖出名號後，學而優則仕，是國發會第一任主委，曾因失言頻頻，「管爺」聲望降至谷底，也因敢言，正面評價太陽花學運。後來他站在第一線推動創新創業，成為年輕人最歡迎的政務官，如今順利當選台大校長，重回學術界果然找到他的熱情。

管中閔從美國加大聖地牙哥分校取得經濟學博士學位，返台後進入台大教書，二○○二年、四十六歲就拿到中研院院士。馬政府上台後，被延攬入閣，看似人生平順的他，年輕時也曾有過一段頹廢、叛逆的迷惘時光。

管中閔曾說，年輕時玩音樂、把妹，不愛念書，建中讀了三年，主修「撞球」，大學吊車尾考上文化大學，畢業後當兵、工作，結婚後因緣際會赴美，才開始苦讀，成為優秀的計量經濟學者。二○一二年進入政府部門，一年後掌經建會，並成為第一任國發會主委。

二○一三年擔任經建會主委的首次記者會上，管樂觀預估當年經濟成長率將破四％、失業率降至四％以下，稱此為「管中閔的黃金交叉」。不料，當年經濟成長率一路下修，他在立法院被質詢時脫口說出：「沒達成，難不成要把腿打斷？」立委要砍他年終獎金，他也忍不住說：「爺們！沒在怕！」

而一名計程車司機不滿景氣差、馬王鬥爭而自殺，管中閔面對媒體提問，脫口說出：「這什麼問題？連我都要自殺了！」招致冷血批評。

二○一四年管中閔成為首位上PTT與鄉民對談的政務官，當時他說，從學術界進入政治圈，常要面對謾罵，以「以前在雲端，後來不是掉到凡塵，而是跌落地獄」，形容兩者的差別。

管中閔後來說，那段時間真的很鬱悶，都不敢看電視，最後讓他萌生去意是二○一四年底九合一大選，「對選舉過程與結果感到震撼，這麼懸殊的比例讓他看到，群眾對政府有很深的不滿與不耐」，也讓他看見自己的侷限。