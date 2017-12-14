「何無不幹」老匾額掀話題

2017-12-14

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉義仁村石雕藝術家翁朝勇11年前徵得大林鎮一間被拆除老房子的屋主同意，從舊木材中帶回一塊題字「何無不幹」的匾額，收藏點綴自家咖啡廳，顧客見匾額語意艱澀，好奇箇中意義，上網搜尋也無答案。中正大學中文系助理教授曾若涵表示，「何無不幹」可解釋為一肩扛起重擔，凡受選民託付，都會去做。

鎮代一當18年 鎮長贈匾

從嘉義縣移居桃園市、現年75歲的許旭坤說，老家在大林鎮上林里，父親許金河當年在鎮上的中山路開西藥房，常無償提供創傷藥物給因農事受傷的貧困人家，獲鄉親感念。他念小學時，父親「商而優則政」，民國39年到57年蟬聯6屆、18年鎮民代表，卸任後與母親專心經營西藥房，當時鎮長簡德卿特地上門致贈「何無不幹」匾額。

許旭坤說，68年間將父母接到桃園居住，上林老家交由家族親戚管理，95年老家改建，匾額不知去向，如今得知這塊匾額在竹崎出現，相當驚喜，計畫明年農曆年回鄉時前往探訪。

學者解釋︰一肩扛起重擔

曾若涵說，「何無不幹」的「何」若念4聲，在東漢許慎《說文解字》的解釋為「擔、負」；若念2聲可當作疑問詞「哪裡」，兩種解釋均為扛起重擔，只要有事都會去做，代表簡德卿讚許許金河在鎮代任內肯為鄉親做事。