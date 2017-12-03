剃陰毛除蚤 叢林游擊 高砂義勇兵憶當年

2017-12-03

女友爸爸：「蕃人怎養活日本女人？」 陳德儀從軍征南洋

〔記者黃明堂／台東報導〕七十四年前，意氣風發的廿二歲台東卑南族青年陳德儀，出征助日軍打太平洋戰爭；在昨天「一位高砂志願兵的摩洛泰島戰記」的新書發表會上，陳德儀已是坐在輪椅上的九十六歲老翁。他拿著麥克風久久無法言語，勉強擠出：「阿里嘠多。」

陳德儀日本名「岡田耕治」，為了向日籍女友展現男子雄威，一九四三年加入「高砂義勇隊」，後來因日本投降身陷美軍戰俘營，最後被送回台灣。

九旬翁寫戰史 三萬字訴三年征戰

陳德儀以日文寫下這段戰史，由台東大學南島文化研究所博士林哲次中譯，東大出版，全書近三萬字。東大助理教授蔡政良說，這本應是第一本高砂義勇軍倖存者撰寫的戰史。

陳德儀卑南名「格拉賽」，大正十年（一九二一年）出生於利嘉社，昭和十八年（一九四三年）參加日本特別志願兵，編入川島第二游擊隊，同梯共有三六二名原民被派遣到摩洛泰島，陳德儀是該梯最後一七三名生還者之一。

他在書中提到自己原本在利嘉國小當老師，與日本女教師相戀，卻被女父狠訓：「蕃人怎麼養活日本女人？」這句話讓他決定從軍、當軍人立功。

他在湖口訓練營接受軍事訓練後，從高雄港搭運輸艦前往南洋，同艦有群「白衣天使」暈船，後來到南洋後，才知道她們是白天當護士，晚上當慰安婦。

游擊隊在馬尼拉港登陸，他們已連續四天穿著軍服及救生袋，全身癢得不得了，脫掉軍服，身上盡是跳蚤及卵，當下剃光陰毛。後來搭艦轉往其他島嶼，在海上目睹美日戰鬥機空戰實況，日機一架接一架冒黑煙墜入海裡。他的游擊隊則安抵哈馬黑拉島，隨後在諸島間展開叢林戰鬥。

原民兵扛百公斤 狩獵溫飽全中隊

被日本人蔑視的台灣高山蕃，在戰地發揮驚人的力量，扛一百公斤重物在深山叢林仍行走自如，涉水過河也易如反掌。從一九四四年戰鬥到隔年，日軍糧食已消耗殆盡，游擊隊在泥沼地帶採椰子及捕捉野生動物為食，整個中隊才得以免於餓死。

一九四五年八月卅日，游擊隊得知日本投降，陳德儀沒有興奮，倒想起自己從軍立功已不可能。接下來被美軍收編到戰俘營，餐餐吃麵包奶油，還有大桶咖啡喝到高興，大家很快就恢復健康。在異國過著平地山胞漁獵、山地山胞狩獵，歌舞歡樂還有摔角助興的快樂生活，直到隔年六月搭船回到台灣基隆港。

回台後，陳德儀先務農，後來在多處鄉公所擔任公職，民國七十年退休。

當年的高砂義勇隊多數戰死，活著回台灣者至今多數已老死，陳德儀還原了高砂義勇隊的故事。他也提到自己的母語跟島上居民講的話，有七成相通，而島民用竹木蓋屋，椰葉築頂，吃地瓜山芋，在在見證台灣的原住民是南島語族的一支。