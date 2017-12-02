大眾運輸免費搭首日 高捷乘客增11％

2017-12-02

〔記者王榮祥、蔡清華／高雄報導〕為促進冬季空氣品質改善，高雄冬季大眾運輸免費措施上路首日，高雄捷運上、下班時段運量，各比上週五同時段增加約十二．九％與十．六％，整個尖峰時段合計，比上週五共增加七九七一人次，成長約十一．四％。

環保局昨也同步展開加強路邊機車排氣攔檢勤務，若被查獲排氣檢驗不合格，需限期改善，希望鼓勵民眾養成習慣，少騎機車、多搭乘大眾運輸。

輕軌與公車不分時段 高捷限平日尖峰

冬季大眾運輸免費措施涵蓋捷運、輕軌、市區公車與公路客運，其中輕軌與公車部分，不分平假日與時段，三個月內全都免費搭乘，僅捷運部分限定平日上午六點半到八點半、下午四點半到六點半兩時段免費乘坐。

高捷統計免費首日，上午尖峰時段全線進站人次，比上週五同時段成長十二．九％﹔下午尖峰時段全線進站人次，比上週五同時段成長十．六％，兩個尖峰時段加總成長十一．四％。

岡山到鳳山上班 月省2千元通勤費

平常搭高捷從左營到鳳山上班的詹先生表示，上午有感覺到搭乘人潮比平常多一些，他覺得冬季免費，會吸引部分機車族搭捷運。從岡山到鳳山上班的阿雯開心指出，大眾運輸免費三個月，每個月約可省下兩千元通勤費。

鼓勵搭乘大眾運輸系統之餘，高市府環保局昨早七點至十點，也於鼓山區明誠四路與美術東二路執行晨間機車路邊攔檢作業，共計攔檢廿八輛，其中二行程機車四輛，不合格機車則有二輛。

排氣檢測不合格機車 限期7天改善

針對排氣檢測不合格的機車，遭當場開立七天限期改善通知單請車主簽收，逾期未完成改善及檢驗即予以告發處分。另，亦同步架設車牌辨識系統，統計上班時間車流量，總計機車共計七五五輛，後續將篩選逾期未定檢機車寄發限期改善通知單，逾期未完成檢驗，也將予以告發處分。

部分民眾認為在上班尖峰時段攔檢，擔心趕不上上班時間，希望環保局調整攔檢時段。