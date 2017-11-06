法令需解套 清楚界定種電區域

2017-11-06

文蛤養殖池要廣設太陽能光電板

〔記者廖淑玲、陳燦坤、王涵平、劉曉欣／連線報導〕政府推動不利耕作得設置綠能設施，面對建置率偏低，雲林縣政府強調，除台電饋線不足，農委會對於農業容許規定也不明，例如不能設置水泥變電所等配套設施，導致地方執行困難，須更鬆綁。未來要推動文蛤養殖池廣設太陽能光電板，也須先對養殖專區法令解套，說清楚哪裡可種電、如何種電，更不要變成跟農漁民搶地。

說明如何種電 別變成搶地

雲林縣有全國最大面積不利耕作農地及文蛤養殖地，縣政府建設處長蘇孔志指出，耕作不易地區原是人口較少區，台電饋線原本就不足，即使農民有意願也受限，不過在地方政府要求下，台電陸續補強。

農委會與能源單位對農業容許的規定不一，也導致地方執行困難，包括綠能業者想增建變電所，都可能因不符合土地農用規定而卡關，加上最近浮現太陽能案場地被質疑與農漁民搶地，造成諸多阻力，都待改善。

彰化縣則在大城鄉整合出四十公頃出租種電，成為全台不利農業耕作轉為綠能的最大單一區域。建設處副處長劉玉平表示，民間業者要出面整合不利耕作區並不易，花一年才成功。

至於在文蛤池種電，劉玉平強調，因彰化縣文蛤養殖戶大多位於養殖專區的海埔地，目前仍受限於專區法令，難以突破，農政單位需先界定哪些區域養殖池可種電。目前也有業者要找養殖池設置小型風力發電機，同樣須突破養殖專區法令。

對於文蛤養殖池設置綠能設施，台南市經發局指出，目前南市尚未有申請案件，但綠能專區申請面積需達廿五公頃，並非個別業者可提出，要整合達到專區規模，恐有相當難度。

雲林縣則較積極爭取台西工業區解編，其中大片文蛤區，雲林縣與許多漁民都有共識轉做太陽能的綠能養殖專區，已有綠能業者陸續租地。農委會年底將在雲林縣率先進行兩公頃的文蛤池種電試驗。

但也有部分農漁民對於種電是否衝擊農產頗感憂心。雲林縣黃姓養殖業者指出，搭高架遮蔽會有助於文蛤生長，這是說外行話，雲林沿海沙塵飛揚，太陽能板若未清洗，發電功效大打折扣，若清洗，污水流入魚塭恐有更大損害，很多影響都需要考慮。

彰化區漁會總幹事陳諸讚則認為，文蛤養殖並非完全不需光合作用，所以要搭太陽能板，最多只能遮蔽三分之一，養殖戶意願確實不易提高；反倒是風力發電部分，目前已有風電業者跟養殖戶訂契約，開出每公頃每年三十萬的承租價碼，計畫設置小型風力發電機，不少養殖戶很心動。