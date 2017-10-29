芬普尼蛋再現 彰化百富畜牧場重罰30萬

2017-10-29

〔記者吳欣恬、吳亮儀、張聰秋／綜合報導〕新竹市衛生局日前抽驗25件市售散裝雞蛋，其中1件新竹市真誠商行的雞蛋驗出芬普尼殘留17ppb。真誠的雞蛋是向新竹縣泳慶蛋行進貨，源頭來自彰化縣百富畜牧場，彰化縣府已針對百富畜牧場內2萬隻蛋雞移動管制，封存40箱約8000顆雞蛋，泳慶蛋行也下架退回1萬5800顆蛋。

一年內再犯即撤照

8月農委會和食藥署曾全面採檢國內蛋雞場，驗出芬普尼47件，其中有10件已開罰，皆罰6萬元。當時農委會主委林聰賢宣示，再犯將重罰。防檢局副局長施泰華說，此次會督導彰縣府開罰蛋農30萬元。未來曾驗出芬普尼的蛋雞場1年內再犯，將重罰250萬元並撤銷畜牧場登記證。

食藥署長吳秀梅說，全台大稽查時，百富畜牧場的雞蛋檢驗是合格的，為何又爆出芬普尼雞蛋，原因要深究。彰化縣府也採樣雞蛋10顆，送至中央畜產會檢驗中心複驗。

彰化縣府人員轉述業者說法，畜牧場沒使用含芬普尼成份的農藥殺蟲藥劑，懷疑被附近農田噴灑農藥遭池魚之殃。

農委會副主委黃金城直言，部分農民還有藥，不排除芬普尼雞蛋還會再發生，一定要重罰。對蛋農推說是隔壁農田用藥污染，黃直言：「聽不下去，那樣量會有多少？」有些農戶手上握有不得用在產食動物身上的芬普尼，這些被違法持有的芬普尼沒用完，驗出芬普尼蛋的狀況難終了。

中興大學動物科學系兼任教授許振忠說，蛋農當然會講沒有用，重點是目前針對雞的外寄生蟲沒有殺蟲劑可用，只有驅蟲藥，一停藥又回來，且多用幾次還可能產生適應性，效果越來越差。

許振忠呼籲蛋農，雞每天下蛋，不管什麼藥，有用多少會殘留，要以不用藥為原則。如真像百富畜牧場指稱，是隔壁農田用藥，自己也要放下帆布遮擋。許振忠說，產業一定要整頓升級，不然會不斷有未爆「蛋」。