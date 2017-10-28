27歲女流感重症昏迷 葉克膜救命

2017-10-28

記者吳欣恬／台北報導

27歲的陳小姐無慢性病史，去年因咳嗽不適至診所就醫，吃藥後未見改善，2天內咳嗽症狀加劇，甚至咳血，前往國泰醫院就醫，確診為流感併發肺炎和心肌炎。不但出動葉克膜，院方還一度發布病危通知，讓她直呼：「從沒想過一個流感，會讓我差點告別人間。」

國泰綜合醫院呼吸胸腔科主任邱銘煌指出，陳小姐當時因急性呼吸窘迫，動用葉克膜救治，治療期間還發生氣胸併發嚴重感染，一度休克昏迷，血氧掉到50幾（正常為95以上），發布病危通知，所幸救回一命。

另一名有心臟病史的50歲男性，咳血1週，加上腹瀉，導致身體虛弱到無法下床，送急診就醫，確診為流感併發肺炎，並出現急性呼吸道窘迫，經住院救治逾60天才康復出院。

邱銘煌指出，國泰醫院去年收治的流感重症患者，其中近9成未施打流感疫苗，50至65歲者更高達8成未接種。

邱銘煌說，流感與感冒不同，可能造成肺炎、心肌炎，甚至腦炎等重症，嚴重者會死亡。

邱銘煌強調，流感侵襲對象不分老少，不但年輕人可能因流感奪命，50、60歲的中壯年也可能因流感併發重症，呼籲民眾在流感高峰來臨前，應儘快完成流感疫苗接種，以免「流」失家人。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏也說，門診常遇到爸媽或就讀幼稚園的兄姊染上流感，回家傳染給家中幼兒，造成全家都感染的狀況，呼籲家有新生兒的家長都應該接種流感疫苗。

新生兒父母應打疫苗

衛福部疾管署指出，今年公費流感疫苗接種對象包括滿6個月以上至18歲之幼兒及學生、50歲以上成人、心肺功能不佳的高風險慢性病人、BMI≧30、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。