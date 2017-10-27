醫病》「迷你碎石術」 讓你的人魚線不留疤

2017-10-27 23:23

〔記者王捷／台南報導〕近年健身流行在腰側至腹部練出人魚線，不過要是同樣位置因腎結石手術而留下長長的疤，實在有點不好看，台南市立安南醫院泌尿科陳億聲主任改良發展「一階段迷你經皮腎臟碎石術」，讓傷口更小、更少腎臟傷害、更低出血，目前成功手術量為南部之冠，讓你的人魚線不留疤。

以前要處理腎結石，除了體外震波碎石外，必須在腰或腹部劃一個幾十公分的大傷口，把腎臟剖開取出結石，這種手術風險高，出血量大，復原也慢，術後的長疤也令人難以接受。

安南醫院泌尿科主任陳億聲，改良手術方式，發展成「一階段迷你經皮腎臟碎石術」，把傷口降至只有0.5公分以內，對腎臟的傷害也變小。

黃韋銘醫師說，安南醫院率先台南地區引進了「數位電子軟式輸尿管鏡」，是一種可折式的輸尿管內視鏡，比起傳統的硬式輸尿管鏡，有著可彎曲的優點，能夠進入腎臟內的各個腎盞尋找結石，再利用鐳射把它打碎。

此外，安南醫院引進的是最新型的電子數位版本，不同於以往的光學傳導，它能夠讓醫師在術中的視野更清晰，能夠提升病人安全、結石廓清率、以及手術速度。這種新型的術式，在國內外已經開始漸漸盛行，特別適用於反復腎結石、體外震波失敗、年紀大、共病多、心肺功能不佳、不適合動大手術、以及長期使用抗凝血劑的患者。

手術時間依據結石大小而定，術後順利的話隔天就可以出院！這種無傷口、極少出血、不影響腎功能、術後復元快速、又有相當好的結石廓清率的手術，提供給結石患者多一個選擇。