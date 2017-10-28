2歲叛逆娃 爸媽教養2秘訣

2017-10-28

文／林琬鈞

寶寶過了2歲，爸媽又要邁向不同的挑戰。隨著寶寶身心的發展，不再是基本生活照顧這麼簡單，已經要開始俗稱的「第一次寶寶叛逆期」了，焦慮的爸媽別擔心，以下整理2歲兒教養二大重點：

◎輕鬆看待寶寶的「不要」期：

「不要」是2歲寶寶常有的口頭禪，叫他吃飯，他不要，叫他穿衣服，他也不要，常讓爸媽十分頭痛。

2歲兒開始有自我主張意識，當他發現他可以表達自己的意見時，會以「為反對而反對」來感覺自己的存在感，但當他表示「不要」時，並不一定是針對你問他的事情。所以爸媽不需要為了他的「不要」跟他僵持不下。

不要口頭禪 用好玩轉移

為了達到爸媽想要的目的，可以採用選擇題讓他選擇，如「你要穿這件？還是那件？」也認真看待他的決定，讓他覺得自己是被重視的，或是採用轉移注意力法，當寶寶固執的時候，用好玩的事物轉移，2歲兒注意力短暫，很容易被吸引，也很容易忘記他剛才固執的事情。

隨著寶寶自我意識的發展，叛逆期也會隨著過去，因此爸媽們可盡量以輕鬆的心情來面對。

◎認真陪伴寶寶的「語言爆炸期」：

1-2歲是寶寶語言發展重要的時期，但寶寶們的發展有快有慢，有人1歲就開始有語彙出現，有人到2歲才出現，常常是爸媽擔心的部分，媽媽總是說：「明明都聽得懂，為什麼都不開口說話？」

如果到2歲還沒有任何有意義的詞彙出現，如「爸爸！媽媽！」可合理懷疑寶寶有語言上的發展遲緩，建議到醫療院所諮詢。

寶寶的發展除了本身的速度不同之外，環境也佔了重要的因素，因此，如果2歲寶寶的詞彙量很少，建議爸媽每天抽空陪伴寶寶玩耍，先以他有興趣的玩具及活動開始，再加入聲音的遊戲，讓他在無壓力又有趣的環境下學習，讓說話變成遊戲，增加寶寶對說話的興趣，漸漸增加詞彙量。

讓說話變遊戲 增加詞彙量

有時候寶寶會突然多出很多詞彙出來，就是所謂的「語言爆炸期」。

（作者為衛生福利部桃園醫院復健科醫師）