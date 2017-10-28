先天小眼症 把握2歲治療黃金期

2017-10-28

記者翁聿煌／新北報導

兩歲半的高小妹罹患「先天小眼症」，雙眼只能打開綠豆般大小的縫隙，必須仰頭才能勉強看清楚事物。所幸經手術治療後，高小妹有一雙水汪汪的大眼睛，也因看得見，變得有自信與活動能力。

6歲前未改善 恐終身弱視

雙和醫院眼科醫師沈筠惇說，「先天小眼症」又稱「先天小瞼裂綜合症」，患者眼周的提眼瞼肌因發育不全，若6歲前無法改善，恐影響視力發展，造成永久性弱視，他考量患者年齡很小，提早發現、及早治療對患者最好。

因高小妹的自體肌肉尚未發展完善，因此今年4月時，沈筠惇使用0.1公分的矽膠軟管替代眼肌功能，以「前額懸吊手術」強化眼睛張開功能，再合併「內視眼角成形術」，完成第一階段的改善。

未來將等高小妹年齡再大一些，以及矽膠軟管彈性疲乏時，再進行第二階段手術，以自體肌肉吊起眼瞼，並且讓面部外觀更自然。

高小妹的媽媽朱小姐說，從孩子出生至今，看過不少眼科醫師，都說高小妹的眼皮下垂情況很嚴重，提眼肌沒有太大功能，需要等長大點再觀察，讓他們很擔心，幸好沈醫師認為，高小妹已經可以動手術，手術後高小妹的視力改善，她的學習能力和性情都有明顯進步。

高小妹昨天由父母陪同到場，個性活潑、好奇地四處跑動，爺爺開心地說，以前她顯得比較畏縮，動過手術後，馬上就敢到處走動探索。

沈筠惇說，新生兒若發現有小眼症，建議兩歲以後動刀，術後僅有眉毛處有小的縫合傷口，也不需拆縫線。至於術後1-2個月內，因眼睛不容易閉合，患者可用人工淚液保護眼睛。