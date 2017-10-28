疲倦卻睡不著 中藥茶來助眠

2017-10-28

文／張祐禎

一名46歲的女病患長期失眠，需要服用安眠藥才能入眠，這次因車禍受傷而住院復健，住院期間希望透過中醫幫忙改善長期睡眠不佳的問題。

她表示，即使復健運動一整天後，很疲倦，但是躺在床上翻了許久，腦袋卻還是很清醒，服用安眠藥後可漸漸睡著，但1-2個小時後，又會莫名地醒來，再也睡不著。

經過診察，患者屬於中醫「氣陰兩虛」的情況，服用養陰益氣的中藥後，入睡情況改善，睡眠持續時間及深度也隨之拉長。

以上情況與我們俗稱的「神經衰弱」有關，腦神經不正常亢奮，容易對於外界訊號過度地接收和反應，因此才有緊張焦慮、易怒、胸悶心悸、頭痛頭暈、健忘、肌肉緊繃的症狀。

氣陰兩虛 牛蒡茶提神抗疲勞

從中醫角度來看，氣是能量，陰則是物質，當能量太多，物質不夠與之平衡，就容易「上火」，當能量與物質都不夠時也會產生「虛火」，造成精神亢奮難以入睡、或是入眠後似睡似醒的情況。這時給予身體適當的養分和能量，就能舒緩它持續緊繃亢奮的狀況。

對於有睡眠困擾的人，建議不要飲用含咖啡因的飲品，如果工作容易疲倦、精神不易集中，可飲用牛蒡茶代替，也有提神及抗疲勞的功效。

思慮多心悸 龍眼枸杞茶安神

另外，若是思慮多，易心悸頭暈、手腳冰涼，屬於物質不足引起睡眠差的人，可飲用龍眼枸杞茶，有安神助眠的功效。

◎參考做法：

●牛蒡茶：將牛蒡外皮清洗乾淨，不削皮，切成適量薄片，放入2000CC水中，大火煮滾後轉中火再煮25分鐘，將牛蒡渣濾出後即可。

注意：睡前4小時請勿飲用。平時若飲用過多可能有尿多或腹瀉的情況。

●龍眼枸杞茶：將15顆龍眼乾加適量枸杞子，浸泡於2000CC冷水中30分鐘，之後放置於電鍋中，外鍋一杯水，跳起後再燜30分鐘後即可。

注意：有嘴破，口乾舌燥或大便不暢的情況就不適宜喝。

（作者為台中澄清復健醫院中醫科主治醫師）