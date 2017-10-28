急性淋巴性白血病 醫師兒捐髓救母

2017-10-28

記者蔡淑媛／台中報導

3年前黃媽媽因全身倦怠、無力，甚至連下廚都不行，就醫檢查後發現罹患急性淋巴性白血病，接受化療、骨髓移植，甚至出國接受細胞療法，仍3次復發。在去年底施打新藥雙特異抗體，增加3個多月存活期，趕緊接受醫師兒子的捐髓移植，至今7個月未發現癌細胞，能也正常生活、出遊。

中國附醫血液腫瘤科主任葉士芃指出，急性淋巴性白血病發生原因不明，是不正常的惡性白血球增生致癌，會發燒、瘀青、貧血或疲倦，若不治療，病情會急速惡化，可能在數日到數月死亡。

小兒與成人罹患急性淋巴性白血病的比例各占一半，標準治療為化療，並視情況進行骨髓移植，但因癌細胞兇狠且抗藥性高，成人較兒童治療效果差。

3次復發 試新藥延命

捐髓救母的黃醫師昨天說，一般癌症患者身體會愈來愈虛弱，但急性淋巴性白血病患者，只要癌細胞消失就能恢復健康。母親歷經3次癌復發，曾經非常沮喪，但他鼓勵母親，不要放棄希望，治療不斷進步，就有機會活命。

葉士芃指出，今年2月衛福部核准新藥雙特異抗體上市，是一種免疫療法，這種抗體可連結癌細胞與好細胞「T細胞淋巴球」，活化自體免疫細胞，瞄準破壞癌細胞，用於中壯年罕見復發型或頑固性的急性淋巴性白血病患者，成為化療失效後的第二線藥物，治療後半數人可延長3個多月。雖然須自費且價格不菲，但能爭取骨髓移植的時間，提供患者另一選擇機會。