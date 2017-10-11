鼓勵日人來台 觀光局祭333優惠

2017-10-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本觀光客來台連兩月衰退、今年「兩百萬日客」目標恐跳票，千萬國際旅客的目標也只能勉強維持。觀光局昨日表示，為加碼衝刺第四季日客來台人數，將於十一月推出「Meet Colors!台灣─友達333」優惠專案，只要三人以上來台停留三夜，觀光局就補助每人三千日圓。

三人停留三晚 每人補助三千日圓

觀光局長周永暉表示，日本當地習慣在每年一月和十二月與朋友聚會和出遊，希望把握機會最後衝刺，努力達成今年兩百萬人次目標。截至今年八月統計，日客來台僅一百一十九萬三六八○人次。

日本是外國旅客來台第二大市場，僅次於中國，且在台消費力又是各國最高，但今年來台日客人數離兩百萬大關仍有差距。觀光局十一月底將加碼推出「Meet Colors!台灣─友達333」優惠，鼓勵旅行社或航空公司對三人以上團體，包裝來台四天三夜至少停留三晚的行程，每組三人同時報名，就提供三人九千日圓（每人三千日圓） 的委託招募費用，盼爭取今年第四季及明年第一季日本旅客赴台。

周永暉表示，日本習俗中兩大聚會就是年末的「忘年會」與年初的「新年會」，希望優惠專案讓日本旅客出國時能優先選擇台灣。活動日期自二○一七年十一月廿八日起至二○一八年二月十八日期間實施，適用對象為持有非中華民國國籍護照且居住地為日本的外籍旅客。