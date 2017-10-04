中國新歌聲 業者稱北市文化局委辦

2017-10-04

〔記者林曉雲、沈佩瑤、陳立妍／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀「中國新歌聲—上海、台北音樂節」商演節目，侵害台大學生上課權益，更造成台大學生被毆流血暴力事件。台大昨天公布調查報告，顯示業者幕婕塔曾向台大表示「是受台北市文化局委辦音樂節」，打臉台北市長柯文哲和文化局長鍾永豐只是「協辦」一說。調查也顯示，台大亦曾兩度「拒借」，但因教育部轉知立委高金素梅的關切，才轉為同意。

台大學代許軒瑋表示，柯文哲和鍾永豐一直推稱台北市府沒有責任，但調查報告已指幕婕塔跟台大接洽時，就聲稱是受北市府委託辦理，文化局顯然不只是協助，而負有與主辦單位實質合作的責任，柯文哲和鍾永豐避重就輕，現在應勇於面對課責，向社會大眾說清楚講明白。

基於台大田徑場使用順序，依規定學生上課第一優先，校隊使用其次，之後才可外借。台大校方昨日再度道歉，表示會檢討改進。不過，記者詢問會否懲處相關失職人員？校方則未回應。

台大學生會︰校方應負責 北市府要承擔

台大學生會表示，校方坦承有諸多行政疏失，對於校方未能儘早公布詳細租借情形、前置討論會議未納入學生溝通，導致後續更多事件發生，感到遺憾，除了校方應有人負責之外，亦呼籲北市府有關單位勇於承擔和改進。

調查報告指出，七月十一日主辦廠商幕婕塔公司為證實是受文化局委辦音樂節，還出示往年與文化局合作舉辦活動的資料，作為兩者關係緊密的證明。

調查報告也載明台大出借場地的轉折，七月十二日幕婕塔稱借五天半，八月七日體育室承辦人認為天數太長不宜借用；八月八日幕婕塔減為四天半，八月九日體育室主任康正男及共教中心主任郭鴻基等一度蓋章同意出借，但九月一日幕婕塔擬增為六天半。九月十四日體育室反悔不借，並告知另尋場地，顯示台大兩度拒借。

但九月十五日接到教育部國會聯絡人兩度致電，轉知立委高金素梅辦公室陳主任關切為何不借；台大體育室當天下午就召開協調會，轉為同意出借。據悉，康正男在調查小組會議中曾數度表示，教育部轉知立委的關切電話，乃是體育室轉彎同意出借的關鍵。

北市文化局重申只是協辦單位

台大校方表示，未來場地借用，將不得因外借影響教學、將確保田徑場場地完全修復、修改相關辦法、重大外借將有學生代表參與協調等。

台北市政府發言人劉奕霆昨則表示，文化局已再發表聲明澄清，台大場地係由幕婕塔公司直接與台大租借，文化局的主要窗口是上海主辦單位，七月十一日至九月一日同意擔任協辦單位前，文化局絕無與幕婕塔公司接洽過，亦沒有委託幕婕塔公司租借場地。

高金素梅日前回應說明，她應邀出席活動且有票已送朋友，因此交代助理向台大查詢確認是否取消租借，絕未刻意「關切」或施壓。

幕婕塔公司表示，預計近日統一對外說明。