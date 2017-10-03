國際調酒賽 清寒女高職生台灣心摘冠

2017-10-03

〔記者張安蕎／新北報導〕17歲女學生游雅婷家境清寒，她積極學習調酒，期盼透過一技之長來翻轉逆境。她日前參加韓國WACS國際調酒大賽，以嫩薑、洛神花茶等台灣道地食材，調製出名為「台灣心」的創意飲品，讓評審們驚豔，贏得金牌、為國爭光。

目前就讀新北市開明高職餐飲科二年級的游雅婷，接觸調酒僅一年半的時間，她經常犧牲休息時間，勤奮不懈地苦練，今年在「健行好棒盃」奪冠，取得韓國調酒大賽的參賽資格，成為最年輕的台灣國手。

但3萬5千元的旅費對游雅婷來說是沉重的負擔，學校得知，動員33名教師及董事募得全額旅費。

滿懷感激的游雅婷提醒自己更要全力以赴，不能辜負師長的期望。於是，放學後，她花3到4個小時練習調酒技巧，講究每個動作的準確及流暢度，就連站姿、笑容也反覆雕琢，常因此手痠背痛、多處瘀青。但為了精進專業，她還到手搖飲料店打工，也藉此分擔家計。

「我要讓世界看見台灣！」游雅婷說，她為了比賽內容發想一個月，以熬煮肉桂糖漿、蘋果醋做為基底，中和嫩薑的辛辣感，再加上台灣獨一無二的洛神花，搭配出酸甜好滋味，取名為「台灣心」；游雅婷的「台灣心」讓從未嘗過洛神花的外國評審相當驚豔，加上巧手刻製的杯墊、襯以洛神花擺飾，終而脫穎而出。

對於奪下金牌，她最感謝含辛茹苦、扶養姊妹兩人長大的媽媽，以及調酒隊師長的指導，她表示調酒讓她更有自信也增廣見聞。開明校長方寶全說，游雅婷證明了只要肯努力付出，世界舞台並非遙不可及。