2禽場鴨蛋檢出蘇丹紅 撲殺7100隻鴨不補償

2017-09-30

〔記者吳欣恬／台北報導〕台中市「采棠肴」的鴨蛋黃遭檢出工業染劑「蘇丹紅」，經追查來源畜牧場，是來自雲林縣元長鄉的永信蛋鴨場和張營畜牧場，兩禽場飼主同為張信榮，總計7100隻蛋鴨將全數撲殺，不予補償。

衛福部食藥署、農委會和環保署等跨部會小組於週三、週四前往兩禽場，將現場鴨隻及鴨蛋產品進行移動管制，抽驗相關檢體，在鴨蛋和鴨脂肪中都檢出蘇丹色素4號。

根據檢驗結果，永信蛋鴨場的鹹鴨蛋分別檢出20ppb和26ppb的蘇丹色素4號、鴨蛋分別檢出為10ppb和12ppb、鹹蛋半成品則檢出17ppb、鴨脂肪則檢出高達308ppb；張營畜牧場的鴨蛋檢出18ppb和19ppb蘇丹色素4號、鴨脂肪檢出高達196ppb。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，兩禽場飼料未檢出蘇丹色素4號殘留，反而囤積在鴨脂肪，代表飼主可能是將蘇丹色素4號添加在飼料中，已由檢調單位介入偵辦。

李宜謙說，鴨隻肝臟都未檢出蘇丹色素4號，代表已經代謝，但蘇丹色素4號會囤積在脂肪，且有致癌風險，對人體有害，兩禽場共7100隻鴨隻將全數撲殺，不予補償。

李宜謙說，飼主想讓鴨蛋蛋黃色澤更鮮豔，可能因成本考量，添加對人體有害的工業染料。現場也封存10至20箱的鴨蛋，數量不多。