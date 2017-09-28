肢端肥大症 戒指戴不下 鞋子穿不上

2017-09-28

記者林惠琴／台北報導

現年50歲的施小姐，12年前生產完後，出現戒指戴不下、鞋子穿不上的情形，手部也經常感覺麻、刺痛，但自認為是孕後水腫與「媽媽手」，並未放在心上，直到一次喝喜酒時，被同場醫師一眼看出是腦部有腫瘤而引發的「肢端肥大症」，經手術治療後，順利找回正常生活。

當時發現問題的台北榮總內分泌暨新陳代謝科特約主治醫師、台灣糖尿病協會創會理事長林宏達表示，肢端肥大症大多是腦垂體分泌生長素的細胞出現增生或產生腺瘤所致。

患者會有額頭與下巴突出、鼻子較大、嘴唇較厚、牙縫明顯、因為舌頭變粗造成的聲音低沉，以及手指粗厚等症狀，進而察覺出異樣，該名個案腫瘤大小僅約0.8公分，只要小於1公分，手術治療成功率可達9成。

林宏達指出，肢端肥大症全球盛行率約每100萬人有75例，每年100萬人新增10例，以此推估，台灣患者近2000人、每年新增240人。

林宏達說明，肢端肥大症臨床症狀變化慢，平均延誤診斷約5至7年，許多患者容易合併高血壓、糖尿病、心血管疾病、睡眠呼吸中止症等共病，若未能及時治療，平均壽命可能比正常人減少約10年。

長庚醫院腦腫瘤神經外科主治醫師、台灣腦下垂體學會理事長張承能強調，肢端肥大症以外科手術為首要治療方式，移除腦下垂體腫瘤，若腫瘤位置不佳或太大，則可由醫師評估先以藥物治療，待腫瘤縮小再手術。

林宏達提醒，若有肢端肥大症疑似症狀，且比對過去照片發現自己改變很大，或是糖尿病、高血壓等難以控制，可進一步就醫檢查，以利早期發現問題、早期治療。