保健》攝取葡萄糖胺保健關節 專家：留意攝取量、吃錯方法傷身

隨著年紀增加，體內合成葡萄糖胺的速度會變慢、變少，退化性關節炎也因此找上門。（記者張忠義攝）

2017-09-28 09:22

〔記者張忠義／高雄報導〕近年來民眾越來越重視退化性關節炎，市售含葡萄糖胺的保健食品種類繁多，葡萄糖胺飲也在保健市場中掀起熱潮，專家建議民眾可多加挑選，找出最適合自己的葡萄糖胺保健食品，服用前可先與專業醫師諮詢，並留意其攝取量，否則到最後不但沒照顧到關節，吃錯了反而更傷身

葡萄糖胺需求越來越大，市面上葡萄糖胺知名品牌有葡萄王、李時珍、天地合補、真固力等玲瑯滿目，專家建議民眾可多加挑選，找出最適合自己的保健食品。（圖／郭玟君提供）

市售含葡萄糖胺的保健食品種類相當多，如葡萄糖胺錠、葡萄糖胺飲、葡萄糖胺奶粉，甚至是用擦的葡萄糖胺藥劑，而在品牌上又有葡萄王、李時珍、天地合補與真固力等知名企業製造研發，專家建議民眾飲用前先與醫師討論。

過補充葡萄糖胺飲等保健食品，將有助於強化軟骨組織以及舒緩退化性關節炎所帶來的疼痛。（記者張忠義攝）

細胞生物學博士郭玟君說：「補充葡萄醣胺不一定要等膝蓋出問題才開始要補充，可提早準備適度補充保養，但在服用前可先與專業醫師諮詢，瞭解其成分是否與自己身體現況符合，並留意其攝取量，否則到最後不但沒照顧到關節，吃錯了反而更傷身」

葡萄糖胺的食用已不再是老年人的專利。（記者張忠義攝）

郭玟君說，葡萄糖胺可藉由人體自行合成，其具有防止骨骼摩擦、修復受損軟骨組織等作用，但隨著年紀增加體內合成葡萄糖胺的速度會變慢、變少，退化性關節炎也因此找上門。

國內許多疾病都出現「年輕化」的趨勢，很多人的膝蓋常會不當使用，適度補充葡萄糖胺也是年輕人所必須的。（記者張忠義攝）

服用葡萄糖胺飲保健關節，仍須適度的運動、控制體重、避免長時間提過重物品與經常按摩關節處，這些都能保養與減少關節所受到的壓力。

體重過重者或是膝蓋關節曾經受過傷，專家建議不一定要等膝蓋出問題才開始要補充葡萄醣胺。（記者張忠義攝）

飲食方面應當遠離高油高糖，建議多攝取含薑黃素的食物、十字花科蔬菜、蛋白質與奶製品，上述食物對於預防退化性關節炎都相當有效。

透過補充葡萄糖胺飲等保健食品，有助於強化軟骨組織以及舒緩退化性關節炎所帶來的疼痛，服用葡萄糖胺食品最佳的時間點為退化性關節炎的初期與中期，一般而言持續服用1至2個月便能明顯感受到成效，而若是之後停止服用，效力則約能持續2至3個月。