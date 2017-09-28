淋巴水腫 雙腳變象腿 超顯微手術重建淋巴 恢復行走能力

2017-09-28

記者林國賢／雲林報導

54歲的林建中罹患淋巴水腫，雙腿腫脹有如「象腿」，以致無法行走，經台大雲林分院醫療團隊為他進行「超顯微手術」重建淋巴，大幅縮小雙腿腫脹情形，讓他恢復走路能力，宛如重生。

林男兩年多前因下肢感染造成壞死性筋膜炎，經開刀及抗生素治療，感染才獲得控制，但下肢卻出現淋巴水腫，雙腿腫脹，無法行走。因家境清寒，加上屬罕見疾病，健保不給付，無力負擔約60多萬元醫療費用，因此未積極接受治療，直到今年7月在屏東縣政府轉介下，才到台大雲林分院治療。

台大雲林分院整形外科醫師林穎聖表示，經過評估，醫療團隊採用「超顯微手術」重建林男淋巴，直接在腫脹肢體上做顯微淋巴靜脈吻合術，把阻塞的淋巴液導引回靜脈系統。雙腿各約有3-4個傷口、每個傷口約2-3公分。由於吻合的淋巴管與靜脈管徑很小，手術相當費神、費時。

林穎聖說，這項手術可讓腫脹的肢體縮小，並降低反覆感染的機會，或是讓病患不需要再穿彈性衣，減少日常生活不便；林建中術後復原情況相當不錯，現在已可行走，體重也在復健科及營養師幫忙下，從術前136公斤減至100公斤，健康逐漸恢復中。

昨天他哽咽地說：「感謝台大雲林分院醫療團隊協助，讓我能夠恢復行走能力，好像重獲新生一樣。」

他並表示，原本是為了照顧年邁母親才回屏東，想不到自己的健康卻出了問題，不但失去工作，還要母親照顧，對生活感到絕望，還好台大不僅治療他，還協助他克服無力負擔醫療費用的困境，非常感激。

林穎聖指出，淋巴水腫會發生在上肢或是下肢，一開始可能只覺得肢體變重、變緊，後來才慢慢腫大。一旦發生淋巴水腫，除了影響病人的日常生活，也因淋巴系統為人體免疫系統的一部分，少了淋巴系統的保護，很容易感染，引發蜂窩性組織炎，甚至導致敗血症死亡。