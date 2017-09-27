醫訊》不放棄任何患者 醫界領袖誓師推居家醫療

2017-09-27 21:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家是最好的病房，醫療送到家！健保署中區業務組今天與中彰投醫師公會領袖聯合誓師推動居家醫療，並推估中彰投3縣市失能有特殊醫療需求的患者超過1萬4千人，從去年至今照護3千6百多人，呼籲有需要的民眾多加利用，可減輕家庭負擔，也盼更多醫師走出診間，加入居家醫療行列。

68歲的黃先生中風幾乎癱瘓已臥床11年，多靠太太一人照顧，回診得大費周張，大多只有家人回診拿慢箋或轉述病情，皮膚病、褥瘡、便泌等問題嚴重，大雅區長安診所醫呂國樑在3個月前介入做居家醫療，臨床診斷、調整藥物、居家衛教，症狀大幅改善，黃太太今天現身感謝團隊醫護照顧，也鼓勵病友申請。

健保署從去年2月針對行動不便、有醫療需求且住家裡的患者，推出醫師到家看診的服務，中彰投目前有390家醫療院所參與，近3百名醫師執行，中區業務組長方志琳指，患者就醫免於奔波，每年至少省下2萬元就醫成本，獲得更好的生活品質，也盼醫師加入居家醫療行列，能增至1千名。

中彰投有失能、醫療需求的患者推估有1萬4千到2萬人，但目前服務3千百多人，醫師呂國樑說，國人仍有大醫院迷思，病人對診所缺乏信任感，不少病人像臥床、癱瘓不便就醫，難以規律回診，甚至長期未回診，病情更嚴重，其實診所醫師都是大醫師訓練合格且經驗豐富，到家看診直接為病人臨床診斷，更能掌握病情，且有團隊照護檢視居家情形，醫療有效又省錢。

健保署與大台中、彰、投醫師公會理事長藍毅生、巫喜得、許鵬飛、台中都診所協會理事長林恆立與醫師們共同宣誓推動居家醫療，也強調不管是都市、偏鄉都別讓有需要的患者被遺棄「從病患的需求出發，也看見醫師的重要性！」民眾可撥打健保專線0800-030-598洽詢。