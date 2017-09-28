植入人工水晶體 嚴重白內障 不再視茫茫

2017-09-28

記者吳亮儀／台北報導

徐伯伯眼睛看不清楚，長年點眼藥水，都無法改善，看報紙、電視仍霧颯颯，出門也常走錯路，就診才發現兩眼都罹患白內障。

白內障是指眼球內的水晶體發生混濁現象，導致光線無法穿透水晶體，影像無法聚焦於視網膜，視力下降。

三軍總醫院眼科部科主任呂大文說，除了少數人是先天性或外傷造成白內障外，其餘多為後天性的老年性白內障，嚴重影響視力者需要手術置換人工水晶體。

呂大文說，10年前白內障患者平均年齡約在65歲以上，但近年3C產品越來越普及，平均年齡已經降到60歲左右，甚至還有50多歲的患者，且臨床觀察，女性因3C產品罹患白內障的比例相較於男性高，男性多是因為紫外線曝曬而引發的白內障。

目前白內障最廣泛使用的手術方式是「超音波晶體乳化術」配合植入可摺疊式人工水晶體，只需一個小切口，將超音波探針伸入眼內，利用超音波探頭的震動機械能將白內障晶體乳化成碎片，將它吸除乾淨，再植入人工水晶體來取代原有的水晶體。

呂大文說，它的優點為手術時間短，大多使用局部麻醉，術後多數不需住院，可降低病人的不適感。

食藥署提醒，在接受人工水晶體置換術前務必與眼科醫師充分溝通，依照個人的病情、職業、生活習慣等，選擇適合的人工水晶體，並遵守醫院提供的手術前、後注意事項。