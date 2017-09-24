台灣不吸菸得肺癌檢出率 比歐美重度吸菸者多1倍

2017-09-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣團隊研究，台灣人不吸菸卻得肺癌的可能性，竟是歐美重度吸菸者的兩倍！

每千人就有約23人罹患肺癌

由前台大校長楊泮池、台灣肺癌學會理事長陳育民等人領導的研究團隊發現，有肺癌家族史、常吸二手菸、肺部疾病史和煮食頻率高的族群中，以肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，肺腺癌檢出率約2.29％，等於每千人就有約23人患病。這也是台灣首度研究「不吸菸卻患肺癌」的大型研究。

台大醫學院教授楊泮池表示，美國國家癌症研究所一項肺癌研究計畫（NLST）指出，重度吸菸者的肺腺癌檢出率約1.03％，約每千人中有10人染病，歐洲國家也差不多，但台灣的檢出率竟是兩倍以上。

楊泮池說，統計數據證實醫界長期以來的擔憂，認為家族史、環境中的高風險因子是台人患肺癌的重要原因，不亞於吸菸的危害，特別是家族史因素，可能和基因變異有關。

這項研究自前年起，嚴格挑選無吸菸史、但有肺癌家族史等高風險因子的族群，全台20多家醫院參與研究，包括13家醫學中心，至今已有6465人接受檢驗，148人檢出肺腺癌。

10多年來癌症死亡人數居首

陳育民說，近年醫界發現許多肺腺癌患者都不吸菸仍染病，多家醫院統整健康檢查的案例也有類似狀況，推測可能和遺傳、環境風險因子有關，因此挑選這類族群做研究，也證實兩者的確高度相關。近10年每年新增肺癌患者超過1萬人、排名第3；死亡人數也逐年增加，更是10多年來癌症死亡人數第一名。

建議空品不好時戴口罩自保

陳育民表示，研究指出，有肺癌家族史、常在二手菸和三手菸環境中生活、有肺部病變史如肺結核或慢性肺阻塞患者，及長期煮食卻未使用抽油煙機的民眾，都要特別注意。

近年空污嚴重，陳育民說，空污的確也是嚴重的風險因子，建議空氣品質不好時戴口罩，或平日多運動、到山區呼吸新鮮空氣，改善免疫力，以避免患病。