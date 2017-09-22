中國節目搭舞台 毀損台大田徑場

2017-09-22

才花近4千萬修繕 恐喪失國際認證水準

〔記者周彥妤、郭安家、吳柏軒／台北報導〕中國浙江電視台選秀節目「中國新歌聲」廿四日在台大田徑場舉辦演唱會，北市文化局官網標榜是台北．上海雙城論壇的後續交流活動，今年度一筆九百萬元預算補充說明也提及要邀該節目來台，但才搭舞台，就把台大花近四千萬元修繕的國際認證田徑場損壞了！

文化局標榜雙城論壇後續交流

台大學生會強烈抗議為辦該活動封閉田徑場七天，影響師生活動還毀損場地。台大體育室致歉表示，核准此活動欠缺周延考量與充分溝通，導致師生困擾。田徑場損壞的部分，將要求廠商恢復原狀，未來也會配合學校大型活動場地租借的行政流程與控管機制，確保師生權益。

「中國新歌聲」邀集中國藝人、台灣校園樂團，在台北市文化局協辦下，廿四日要在台大田徑場舉辦「二○一七中國新歌聲—上海．台北音樂節」演唱會。文化局官網十九日公告辦理「二○一七中國新歌聲—上海．台北音樂節」，指為雙城論壇後續交流活動，並提及這是因二○一○、二○一四年北市與上海市互簽文化交流合作備忘錄及兩市藝術節交流合作備忘錄。

文化局文創發展科長吳俊銘表示，該活動源自「上海文化聯誼會」委託台灣音樂公司「慕婕塔」辦理，八月八日向台大申請場地，校方隔日同意，文化局九月一日同意協辦。慕婕塔公司表示，該演唱會免費，並非在台的選秀節目。

吳俊銘也強調，文化局並未編列預算，亦無任何收益，角色僅止於「行政協助」，如提供民眾索票管道、居中牽線欲登台演出的表演者，以及監督廠商配合場地主管機關需求。

但台北市議員李慶鋒怒批，北市府有必要如此為中國商業節目背書嗎？他表示，去年底就發現文化局今年編列九百萬元預算用於國際及兩岸交流活動，當時文化局提交的預算補充說明書更指陳，將邀請二○一七中國新歌聲來台。

失去優先使用權 學生抗議

台大學生會發臉書聲明表示，校方自十九日起封閉台大田徑場一週，但因臨時才公告，嚴重侵害師生權益。校方為舉辦全運會，斥資三千七百萬元修繕田徑場，但活動舞台未做好場地維護措施，導致跑道有兩道凹痕、草皮破損，恐讓田徑場喪失國際認證水準，增添校安疑慮，並質疑台大倉促同意，是否有其他更高層級單位施加壓力。

吳俊銘說，施工的慕婕塔同意善後。至於此次場地為何從前兩屆的花博公園改至台大，吳說，場地是由廠商選擇，不清楚變化為何。

李慶鋒表示，他不是反對城市交流，而是反對政府疑似編列預算，扶植已有市場的商業節目，且政府也應儘量避免對岸藉主流音樂行統戰之實。