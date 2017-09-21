福五今降溫調焦 新影像明傳回／地面檢測SOP有無疏漏 科技部長要求太空中心檢視

2017-09-21

〔記者吳柏緯／台北報導〕「福衛五號」首批遙測照片模糊有光斑，引發福五遙測功能是否失真的疑慮，目前仍在調校中。福五計畫主持人張和本表示，今天將進行降溫調校和同步取像，預計最新一批照片週五（二十二日）出爐，即可了解調整成效狀況。

福五光學照相功能不如預期、衛星本體還因感測參數錯誤而一度降電休眠等狀況頻傳，外界質疑是否涉及決策或地面測試等人為疏失？科技部長陳良基昨則表示，目前並沒有線索指向人為疏失，但科技部身為督導角色，將要求太空中心就其整個地面檢測的標準作業程序（SOP）檢視是否有所缺漏，將來要補齊。

陳良基表示，即便衛星升空前已在廠房與模擬環境中進行過檢測，但與真實的太空環境仍然不同，現在是朝向台灣實力尚無能力可看到太空實際狀況，無法完整模擬太空環境與看到太空真實狀況，畢竟台灣目前缺乏這方面有實務經驗的人才而須加強，因為這些都需要有實務經驗才能做到。

張和本表示，福五目前持續在進行參數微調，衛星也持續維持在四十五度左右，希望透過熱膨脹的方式調整取像儀焦距，希望今天下午前能回到正常模式並進行後續測試。目前除了持續進行儀器校正外，還有不少光學專家主動協助處理與分析已拍攝的影像，要找出解決之道；目前預計週五會再回傳一波新的影像。

對於福衛五號所傳照片不如預期，陳良基也表示，以目前拍攝的影像，應該還可以達成災防功能，但確實仍有誤差，仍希望太空中心能找出解決方式，達成解析度黑白兩米的目標。

陳良基：科研實力養成不易 盼國人支持

面對立法院新的會期，外界擔心福衛五號恐從加分變扣分，影響科技部相關預算，陳良基表示，科學研究是不斷地失敗所累積而成，目前福五仍有調整的機會。科研實力的養成並不容易，台灣培養出一個福衛五號的團隊也很不容易，希望立委與國人都能理解，對於後續的太空計畫也能支持。