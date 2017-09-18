全球第1所香水學校 錄取首位台灣香水師

2017-09-18

巴黎飄台味

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦─巴黎採訪報導〕全世界第一大香氛公司奇華頓（Givaudan）所創的全球第一所巴黎香水學校，首度錄取一名來自台灣的香水師何承涵，未來該公司的新產品中，將出現來自東方台灣的濃郁香味！

何承涵的姊姊何怡樺也是香水師，曾出書並為蔡英文總統調配過專屬香水「2011太平洋的風」，何承涵跟進，全家都是香水達人。

全家都是香水達人

29歲的何承涵說，她在英國唸完碩士後，因對香水興趣濃厚，轉往法國格拉斯香水之城學習一年調香，再報考法國奇華頓香水專業學校。該校招聘有兩種方式，一是公司內部員工報考面試，第二是對外徵選，每年都會收到1000多封報考履歷，經過嗅覺測驗和至少6到7輪面試後，再由校長和其他部門主管最後面試錄取。

位於巴黎郊區Argenteuil的奇華頓香水學校，在1946年由調香師Jean Carles創立，目的是培養調香師，訓練階段就屬公司員工、領有薪水，到法國受訓也由公司提供住宿和交通，學習期間共4年，畢業後成為該公司正式調香師。

該校調香部門由調香師（Perfumer）、評香師（Evaluator）和銷售組成，由銷售把客戶的簡評給評香師，由評香師和調香師討論香氛、再改進作品。

何承涵開心地表示，很幸運可成為第一位進入這所學校的台灣人。她想當調香師是從小受熱愛精油的爸爸影響，家中隨時充滿薰衣草、迷迭香、玫瑰和各種木質味道，生長在中興新村的童年，常接觸不同植物和花類，也開啟了她對香味的喜好。

她覺得，香水師既像藝術家也像科學家，原料就是調色盤。她目前在學校中常常去博物館、歌劇院和戲院，看展、看畫、看表演，吸取重要的創作養分，第一年的主題是學習化學單體和天然原料，必須記住500多種味道，通過定期考試後，才能往下一階段學習前進。

奇華頓從成立以來，已培養出世界上3分之1的調香師。從該公司香水學校畢業的前輩，包括前愛馬仕首席調香師Jean-Claude Ellena、現任嬌蘭調香師Thierry Wasser、前任香奈兒調香師Jaques Polge等。奇華頓總部在瑞士，在全世界重要國家、城市都有調香部門，亞洲中心是新加坡、上海，歐洲則是瑞士和巴黎。