彰化9離岸風電環評初審 僅2案通過

2017-09-12

〔記者楊綿傑、張聰秋／綜合報導〕綠能為政府當前發展目標，民間對於風電開發更是摩拳擦掌，位於彰化外海的九個離岸風電開發案，昨日同時排入環評初審，包括對白海豚、各種鳥類的影響，以及船隻航行、風場後續管理等問題都引發討論，昨日僅玉山公司的「海龍兩案」獲初審通過，將提送大會最後審議，其餘七案則因生態調查資料不足，被裁定補件再審。

環保署指出，九案均於六月送入環評初審，因均位於彰化外海，且是委託同一顧問公司協助處理，因此僅以開發單位不同做區分，分別為丹能公司的「大彰化四案」、玉山公司的「海龍兩案」、上緯公司的「海鼎三案」進行聯席審查。許多環評委員關切開發案對白海豚、鳥類及魚類等生態及船舶航行等環境影響，最後僅海龍兩案獲初審通過。

丹麥CIP與彰縣府簽風電廠MOU

而儘管風電建設能否通過環評常有變數，但是丹麥「哥本哈根基礎建設基金」（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）將斥資一千八百億元，在彰化外海興建三座離岸風場，經彰化縣長魏明谷爭取，CIP昨日與縣府完成簽訂MOU合作備忘錄，宣示只要三座離岸風場能夠通過環評審查，三座風電廠就會在彰化設籍，接受彰化縣課徵稅金。

魏明谷說，縣府要賺稅收，期待CIP要把風電公司行號和稅籍登記在彰化縣，稅繳進彰化縣庫。

CIP台灣區計畫執行長Jesper Krarup Holst侯奕愷則表示，風電廠只要完成環評程序，就會在彰化設籍，而開發過程中對漁民造成的損失，也會基於公平、公正原則補償。且規劃與當地技職學校合作，培育在地技職學生，三座風場更擬釋出三百個風機技術人員職缺，優先聘用當地人才。