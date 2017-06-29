多數醫院不減診 視情況調整服務量

2017-06-29

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕林口長庚醫院急診醫師爆離職潮，暴露白色巨塔經營面的問題，大多數醫院都表示不會跟進長庚醫院縮減急診服務；但有其他醫院高層叫苦指出，近年政府工時縮減政策「三部曲」，確實大幅增加醫院營運成本，從去年兩週八十四小時降為一週四十小時，加上今年一例一休，若受僱醫師再納入勞基法，雖然醫療服務仍維持現況，但未來不排除視情況調整服務量。

新光醫：支出成長、給付未增加

新光醫院副院長洪子仁表示，醫院營運成本提高，並非今年才開始，而是「三部曲」逐漸累積而來，去年勞基法修正工時從兩週八十四小時降為一週四十小時，該院護理、行政人員的人事成本已增五、六千萬元，今年一例一休上路，至少再增三、四千萬元，不只要增聘人力，也須多發加班費。

洪子仁指出，今年八月又再穿插住院醫師工時從每週八十八小時降為八十小時，估計也須再增廿五名專科護理師，兩年後還有受僱醫師納入勞基法問題；他強調，過去相關政策可能多年會有一次變化，但近期卻是一連串接踵而來，造成醫院支出連續成長，健保給付卻未相對增加，確實非常辛苦。

洪子仁坦言，目前仍由醫院自行吸收增加的開銷，診次暫時無變動，但會持續觀察其他醫院的做法，未來不排除也會有所調整。

馬偕：年底人事成本增加上看3億

馬偕醫院董事長劉伯恩也說，一例一休上路以來，該院人事成本已增約一億元，估計到年底上看二．五億元至三億元不等，但為保障民眾就醫權益，尚無減診規劃。

台大：週六已減診 未來不會再縮減

台大醫院今年四月已率先將週六的七十診次減為十一診次，該院發言人王亭貴指出，政府的工時政策，多少造成醫院成本增加，但未來會持續增聘人力，診次則不會再縮減。

北榮：招考人力中 急門診沒變動

台北榮總醫企部主任李偉強說，因為該院人員多為公職人員，相對於私立醫院，衝擊較有限，針對需要補足的人力，也正在招考中，門、急診沒有變動的計畫。

其他像是國泰醫院、三軍總醫院等，服務也都維持現狀，暫無調整的打算。