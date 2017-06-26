〈愛肝加油站〉B型肝炎表面抗原消失了 還是可能長肝癌

2017-06-26

文／許金川

Q：我今年68歲，長年住美國，身體一直都很好，今年3月份做了身體檢查，竟然發現肝臟有一顆1.5公分的腫瘤，不曉得是良性或惡性。

最近回台灣做了超音波檢查，發現有肝硬化，腫瘤長大到將近4公分，醫師診斷認為是肝癌，但驗血報告顯示沒有B型肝炎或C型肝炎，可是醫師卻說我曾經感染過B肝病毒，請問這是什麼意思？醫師又說我的肝功能不夠理想，不能開刀，該怎麼辦？

A：大概9成以上的肝癌患者都合併有B型肝炎與C型肝炎帶原，不過，有少部分的肝癌患者檢測B肝的表面抗原與C肝的抗體都是陰性的，呈現沒有帶原的狀態。但若再進一步檢查，會發現這些患者的B肝核心抗體（anti-HBc）很多都是陽性的，這表示過去曾經感染過B型肝炎病毒。

目前抽血雖然沒有B型或C型肝炎，可是B肝核心抗體呈陽性，醫師才會說過去曾經感染過B型肝炎，甚至可能曾經有一段時間是B型肝炎帶原者，肝硬化或許就是因為B肝病毒長期引起肝臟反覆發炎造成的，只是隨著年紀增長，B肝病毒的活性隨之衰弱，後來自行痊癒了，所以才會出現沒有B肝帶原，卻有肝硬化，甚至長出肝癌的情況。

由於您已經有肝硬化，肝臟功能可能不如一般人正常。若術前的評估檢查確定不適合手術切除，可以改以選擇動脈栓塞化學治療（TACE），或者動脈栓塞合併電燒治療（RFA）。因為肝臟功能如果不夠理想，又勉強開刀，術後可能會有肝功能衰竭的風險。

此外，除了一般動脈栓塞之外，還有其他如載藥微球的動脈栓塞，或者是以放射線物質釔90微球體進行栓塞，達到選擇性體內放射治療的目的，只是目前這兩種治療方式健保都還不給付，需自費治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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