《愛肝加油站》治療肝癌非肝臟移植首選

2017-06-19

文／許金川

Q：我的先生在7年前發現肝癌，開刀切除腫瘤，術後恢復一切順利，這幾年追蹤下來腫瘤沒有復發，我跟先生也比較放心；但是兩個月前回診追蹤，我們擔心的事發生了，肝癌又復發了，目前已經完成電燒治療。

醫師說看起來療效不錯，沒有殘餘的腫瘤，肝功能也很正常，要我們放心，可是每天這樣提心吊膽的生活，真的好辛苦，是不是乾脆早一點換肝比較好呢？

A：肝癌的特性之一就是治療結束後，容易復發，可能是很多肝癌患者本身都合併B型肝炎帶原、C型肝炎感染及肝硬化，因此，原來的腫瘤雖然治療完全了，肝臟其它地方還是可能又長出新的腫瘤來，或者是從腫瘤治療不完全的地方又再長出來，腫瘤反覆的復發，確實造成肝癌患者與家屬心理莫大的負擔。

肝臟移植是目前肝癌的治療方式之一，算是唯一有機會可以同時治療肝癌與肝硬化的方式。不過，肝臟移植是大手術，術後需要一輩子服用免疫抑制劑，而免疫抑制劑用多了、用久了，人體會變得較容易受病菌感染。

此外，有些移植後的患者會出現排斥反應或膽道狹窄的情況，因而需要反覆入院治療。不過，最重要的是肝癌的肝臟移植與單純的猛爆性肝炎或單純的肝硬化病人換肝有很大的不同。

肝癌病人即使換了肝，還是很容易會復發，可能在新的肝臟內或身體其它各器官，其主要原因就是換肝之前，癌細胞就已經轉移到血液中了。

因此，臨床上並非將肝臟移植做為肝癌治療的首選。國際上針對肝臟移植的條件，無論是肝癌顆數或大小也都有清楚的規範。

你的先生在肝癌手術7年後復發，日前已經順利做了電燒治療，現在肝臟並無腫瘤復發的跡象，肝功能也一切正常，此情況還不需要立即考慮肝臟移植，應該先保持密集追蹤即可。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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