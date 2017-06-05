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《愛肝加油站》肝臟血管瘤 不會轉變為肝細胞癌

2017-06-05

文／許金川

Q：我有一位好姊妹3年前發現肝腫瘤約0.8公分，當時診斷是血管瘤，今年她去體檢發現腫瘤已經變4公分了，趕緊轉診就醫。入院評估後確定是肝癌，兩週前開刀切除腫瘤。

由於我自己也有肝臟血管瘤，不禁擔心血管瘤真的會變肝癌嗎？可是我的醫師告訴我：「肝血管瘤是良性腫瘤，並不需要治療！」

A：肝臟血管瘤是肝內血管的增生所致，是肝臟內很常見的良性腫瘤之一，大都是身體檢查時無意間發現的。若確診是肝臟血管瘤，只要定期追蹤，評估腫瘤的大小與性質有無特殊變化即可。一般來說是不需要治療的，血管瘤也不會轉變為肝細胞癌。

不過，有部分小型血管瘤在影像檢查時，顯示的特徵並不是很清楚，不太容易與惡性腫瘤清楚區分，此時醫師通常會視情況進一步安排電腦斷層或核磁共振加以釐清，或先以腹部超音波做密切追蹤。

假如您的肝臟血管瘤已經追蹤多年，腫瘤的大小與性質都無太大變化，應該就能確診為血管瘤了，無須過度緊張，只要持續與醫師好好配合追蹤就好。

臨床上比較需要注意的是，第一次發現疑似血管瘤者，雖然可能是良性腫瘤，還是要謹慎面對，持續追蹤檢查。假如本身又是B型肝炎帶原者或C型肝炎感染，或肝硬化患者，發生肝癌的風險比一般人高出許多；若突然發現新的腫瘤，更要仔細評估，不能疏忽。（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。最新77期會刊內容包含「B、C型肝炎健保給付大突破」、「殺菌保胃戰，認識幽門螺旋桿菌！」、「沒B肝也沒C肝，卻罹患肝癌！」等。

許金川教授著作的《爆笑不爆肝-輕鬆掌握保肝知識》已出版，請洽肝基會或各大書店購買。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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