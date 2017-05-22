《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥

2017-05-22

文／許金川

Q：我的媽媽從年輕就知道有C型肝炎，基因型是1b，且合併有肝硬化多年，但因為肝功能不夠理想，所以一直都不能做干擾素治療。前一陣子她還肝昏迷住院，聽說現在C型肝炎的口服新藥，不用合併干擾素就可以治癒C型肝炎，我很想給媽媽試試新藥，可是醫師說媽媽的情況健保不給付，請問如果自費治療，以媽媽的情況適合嗎？

A：目前C型肝炎的全口服新藥有必治妥（BMS）藥廠的「坦克干」加「速威干」（Daklinza+Sunvepra），以及艾伯維（AbbVie）藥廠的「維建樂」加「易奇瑞」（Viekirax+Exviera），這兩家藥廠的藥物已納入健保。

至於吉利德藥廠的「索華迪（Sovaldi）」與「夏奉寧（Harvoni）」，還有默沙東藥廠近期在台灣核准上市的新藥「Zepatier」都還未納入健保，須自費使用。

以您媽媽的情況，她曾經發生肝昏迷，表示肝硬化已經到「失代償」的程度，也就是肝臟功能有衰退。肝硬化分級大概已達B級以上，就不適合使用「坦克干」加「速威干」，或「維建樂」加「易奇瑞」治療了，因為這兩類藥物約有1%的機率會導致肝功能異常且肝功能衰退，所以只適用於肝硬化分級A級的患者。

因此，以您媽媽的情況而言，若要考慮用C肝新藥治療，大概只能自費使用「夏奉寧」了。

另外，要特別注意的是，C肝口服新藥和一些藥物可能會有交互作用，例如治療胃潰瘍的質子幫浦抑制劑、高血壓藥物、降血脂的藥物、治療心律不整及抗癲癇的藥物等，因此，在治療前一定要先確認目前用藥與C肝新藥是否會交互影響，以提升用藥安全。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

許金川教授著作的《爆笑不爆肝-輕鬆掌握保肝知識》已出版，請洽肝基會或各大書店購買。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。