《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
文／許金川
Q：我的媽媽從年輕就知道有C型肝炎，基因型是1b，且合併有肝硬化多年，但因為肝功能不夠理想，所以一直都不能做干擾素治療。前一陣子她還肝昏迷住院，聽說現在C型肝炎的口服新藥，不用合併干擾素就可以治癒C型肝炎，我很想給媽媽試試新藥，可是醫師說媽媽的情況健保不給付，請問如果自費治療，以媽媽的情況適合嗎？
A：目前C型肝炎的全口服新藥有必治妥（BMS）藥廠的「坦克干」加「速威干」（Daklinza+Sunvepra），以及艾伯維（AbbVie）藥廠的「維建樂」加「易奇瑞」（Viekirax+Exviera），這兩家藥廠的藥物已納入健保。
至於吉利德藥廠的「索華迪（Sovaldi）」與「夏奉寧（Harvoni）」，還有默沙東藥廠近期在台灣核准上市的新藥「Zepatier」都還未納入健保，須自費使用。
以您媽媽的情況，她曾經發生肝昏迷，表示肝硬化已經到「失代償」的程度，也就是肝臟功能有衰退。肝硬化分級大概已達B級以上，就不適合使用「坦克干」加「速威干」，或「維建樂」加「易奇瑞」治療了，因為這兩類藥物約有1%的機率會導致肝功能異常且肝功能衰退，所以只適用於肝硬化分級A級的患者。
因此，以您媽媽的情況而言，若要考慮用C肝新藥治療，大概只能自費使用「夏奉寧」了。
另外，要特別注意的是，C肝口服新藥和一些藥物可能會有交互作用，例如治療胃潰瘍的質子幫浦抑制劑、高血壓藥物、降血脂的藥物、治療心律不整及抗癲癇的藥物等，因此，在治療前一定要先確認目前用藥與C肝新藥是否會交互影響，以提升用藥安全。
（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）
●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。
許金川教授著作的《爆笑不爆肝-輕鬆掌握保肝知識》已出版，請洽肝基會或各大書店購買。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合
- 憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
- 社論》川普百日、小英一年
- 馬刺陷絕境 勇士憂覆轍不鬆懈
- 相撲場、步道整建 大溪中正公園「縮水」
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 瞞著老公夾娃娃 妻挨告通姦無罪
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 川普阿拉伯演說：穆斯林共同對抗恐怖主義
- 苗栗就業中心設兒童區 求職臨托安心
- 三鳳中街封街綁粽 花媽捧場帶頭包
- 天不助自助 卓承齊10公里泳銀
- 世衛年耗60億出差費 陳馮富珍挨批奢華
- 川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
- 桃園運動卡好康 11場館報名費半價
- 材料都變貴 肉粽1顆成本漲5元
- 八德反設瀝青廠 桃市府︰未同意動工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈上班族創業〉從主編到小編
- 〈熱門族群〉特斯拉股價漲 電動車概念股發燒
- 交接期3個月 國民黨團：洪秀柱應提前交接黨魁
- 國中會考 宜花4考生違規被扣點
- 江辰晏投7場 本季仍未開胡
- 擲10聖杯賞5萬 池上人搏運氣
- 〈熱門族群〉引頸期盼 生技股需政府點火
- 綠將拚台南市長》女設後援會 男深耕基層
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈戀愛絮語〉結菊
- 女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列
- 台南》路跑強碰會考 延後起跑解圍
- 志工出錢包愛心粽 2萬顆送弱勢
- 涉改標過期鮑魚 疑流向中投桃苗8餐廳
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 自由廣場》警專應取消獨立招生
標題：《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email