《愛肝加油站》肝癌若侵犯主要門靜脈 不適合做動脈栓塞療法
文／許金川
Q：我的父親罹患肝癌已經3年多了，這3年來，他陸續做了3次栓塞治療與1次電燒治療。最近檢查，肝癌又復發了，可是這次似乎比較嚴重，醫師說腫瘤已經有侵犯到主要門靜脈，所以可能不太適合再做動脈栓塞療法，建議我們可以考慮肝動脈灌注化療。
請問這兩者有何差異呢？
A：肝臟的血流主要由兩條血管供應，一條是門靜脈，另一條是肝動脈，供應肝癌營養的血管主要是肝動脈。動脈栓塞就是利用這個原理，堵塞供應肝癌的肝動脈，讓腫瘤因為缺乏血液營養而逐漸壞死，至於其他正常的肝臟組織因為還有門靜脈可供應血流，所以影響不至於太大。
臨床上，如果肝癌不適合手術切除或電燒治療，通常會退而選擇動脈栓塞療法，可是假若病患肝癌已經有侵犯到主要的門靜脈，門靜脈有可能被腫瘤阻塞，此時如果又做了動脈栓塞治療，等於是肝臟兩條主要的血流幹道都被堵住了，有可能會嚴重影響到肝臟功能，此時除了可考慮使用標靶藥物蕾沙瓦外，肝動脈灌注化學治療也是另一個治療選擇。
肝動脈灌注化療與動脈栓塞療法最大的不同在於治療時不需要堵塞肝動脈，因此才可用於肝門靜脈主幹被腫瘤堵塞的患者。
另外，動脈栓塞治療原則上是一次將化療藥物與栓塞凝膠粒子一次打完；肝動脈灌注化療則是預先將打藥的導管埋在體內，再由肝動脈持續給予化療藥物至腫瘤，所以患者需要每隔一段時間進行打藥，至於多久打藥一次？醫師會依照病患的情況而定。
（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）
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