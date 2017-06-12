《愛肝加油站》B肝合併肝硬化 病毒量高宜用抗病毒藥物

2017-06-12

文／許金川

Q：我有B型肝炎帶原，長期追蹤已超過10年以上，去年曾檢驗過B肝病毒量，大概100多萬；超音波檢查顯示，肝臟比較粗糙。這次回診追蹤，醫師說我的肝臟已經有肝硬化，而且脾臟腫大，建議我要開始服用B肝抗病毒藥物，健保可給付，不用自費。

可是我的GOT、GPT都很正常，精神、胃口也都很好，完全沒有肝病的跡象，以這種情況，真的需要用藥嗎？

A：肝硬化患者本身就是肝癌的高危險群，每年大約有5％的機率會長出肝癌，因此，對於B肝又合併有肝硬化的病患，只要B肝病毒量（HBV-DNA）又高（大於2000 IU/ml），就要考慮用B肝抗病毒藥物治療，希望藉由抗病毒藥物壓制B肝病毒複製，以降低B型肝炎發作的風險，避免肝臟進一步惡化。除此之外，也能減少日後發生肝癌的機率。

雖然GOT、GPT都正常，但肝臟一直粗糙，也就是有肝臟纖維化的情況，若檢查確定肝硬化，加上之前檢測的B肝病毒量高達100多萬，此病況確實有必要治療，最好還是用B肝抗病毒藥物治療。

目前健保對於B肝且合併肝硬化者，只要B肝病毒量高於2000 IU/ml，腹部超音波診斷有脾腫大或胃鏡檢查有看到食道或胃的靜脈瘤，就達到健保的給付標準，可長期給付病患B肝的口服抗病毒藥物療程。

治療藥物包括肝安能、貝樂克、喜必福、惠立妥等，使用上都是一天一顆口服，相當方便，也幾乎沒有副作用，可安心服用。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。