《愛肝加油站》B肝帶原者表面抗原消失 還是要定期追蹤

2016-12-26

文／許金川

Q：我有B肝帶原已經30多年了，不知為何幾年前，B肝表面抗原消失，還產生了B肝表面抗體，醫師說這表示B肝痊癒了，原本想沒有B肝病毒威脅，以後應該就沒有肝臟問題了。沒想到最近因胃腸不適就醫，竟然發現肝指數異常升高到80多。我都已經沒有B肝帶原了，為什麼肝指數還會升高？

A：臨床上有少部分的B肝帶原患者會出現B肝表面抗原消失，進而產生B肝表面抗體的情況，其中一種情況是隨著年紀增長，病毒活躍程度跟著降低。B肝表面抗原發生「自發性陰轉」，這種情形大都發生在50歲以上的B肝帶原者，還有極少數則是因為服用抗病毒藥物之後產生的。

您的B型肝炎雖然已經痊癒了，不過還是有其他原因可能會引起肝指數升高，包括：大量飲酒、脂肪肝、服用藥物或保健食品及中草藥等。

此外，如果不小心感染到C型肝炎病毒或A型肝炎病毒，也會導致肝發炎，使肝指數升高。

有少部分患者是由於自體免疫問題引起的肝發炎，因此，即使沒有B肝帶原，肝臟還是有可能會因為其他原因發炎，而引起肝指數升高。

要特別提醒的是，只要曾經感染過B型肝炎病毒，B肝病毒的DNA就已經嵌入肝細胞的細胞核內，還是可能會引起肝細胞的惡性變化，特別是B型肝炎帶原多年，可能早就已經有纖維化或肝硬化，此情況發生肝癌的風險就更高了。

雖然B肝帶原者表面抗原消失且產生表面抗體是好事，但千萬別因此掉以輕心，還是要定期追蹤檢查。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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