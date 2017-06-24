大潭藻礁擁保育類珊瑚 籲改天然氣站址

2017-06-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕中油規畫在觀音外海建造第三天然氣接收站所衍生的環境爭議，桃園在地聯盟昨召開記者會，反駁支持開發學者「當地多樣性不多」的觀點，指出已在大潭藻礁發現一級保育類的「柴山多杯孔珊瑚」，呼籲政府及早尋覓接收站的替代方案。

近期包括桃園離岸風力發電廠、中油第三天然氣接收站，都涉及桃園地區藻礁生態破壞的爭議，正反兩方對藻礁問題持續爭論。對於當地生物多樣性的狀況，本月八日前往會勘的中研院生物多樣性研究中心教授陳昭倫說，當地志工當天發現在水深不到十公分的小潮池中，有出現類似紅色藻類的跡象，他當場斷定是第一類保育的「柴山多杯孔珊瑚」，後來又在不到兩百公尺之內，找到四個珊瑚群體，經由儀器與技術確認判斷無誤。當地充滿孔隙的礁體間，還有非常多生物，包括正在生長的珊瑚藻、躲在縫隙中的魚、蝦、貝類、海蟲等，哪是「生態狀態不好」？

當天也同行的農委會特有生物研究中心博士劉靜榆說，過去十二年來，她的研究見證了污染和棲地破壞藻礁生態，竹圍漁港到永安漁港廿七公里間，是目前碩果僅存相對完整的礁體。一旦觀塘工業港開始施工營運，周邊白玉藻礁、觀新藻礁野生動物保護區與大潭藻礁都將破壞殆盡。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，未來會向國際發出ＳＯＳ訊息，搶救這個有世界自然遺產價值的地景。呼籲政府相關單位應該面對桃園藻礁的無可取代性，及早尋覓第三天然氣接收站的替代方案，才會有雙贏。

中油：與保護區未重疊 會避免破壞

中油則重申，第三接收站預定站址，與「觀新藻礁生態系野生動物保護區」完全未重疊，未來施工時，也會盡力避免對藻礁破壞及造成影響。中油目前也與桃市府研議，認養藻礁保護區，推動相關生態系保育工作。