謠言終結站》 泡麵吃多變木乃伊？ 麵體不能加防腐劑

2017-06-16

記者吳亮儀／台北報導

許多人常以泡麵果腹，也常被取笑「吃進太多防腐劑，會變木乃伊」；但其實根據衛福部食藥署規定，泡麵麵體不能添加防腐劑，連油包、含配料的軟包都不能添加。但食藥署也提醒，泡麵多屬高油、高鹽的重口味食品，最好減少醬料、油包用量，以減少身體負擔。

高油高鹽重口味

食藥署昨在官方網站「闢謠專區」指出，根據食品添加物的規定，泡麵麵體不能添加防腐劑。食藥署副組長遲蘭慧指出，泡麵內的油包和軟包也都不能添加。軟包指的是含有配料的袋子，例如牛肉泡麵會附上牛肉調理包，裡面有肉塊等配料。遲蘭慧說，那屬於軟式的罐頭，依規定不能添加防腐劑。

大多數的泡麵會先蒸煮再油炸，其中蒸煮及油炸都能達到殺菌的效果，而高溫油炸會使泡麵脫水，大幅減少泡麵麵體的水分含量，使殘存的或外來的微生物都無法繁殖，藉此降低腐敗劣變的情形發生，而達到延長保存期限的目的，因此不必添加防腐劑。

不過並非所有配料包都不能添加防腐劑，遲蘭慧說，像醬油包、辣椒包就可以添加防腐劑，但有些調理包內部是調味粉，則依內容不同會視情況添加防腐劑，例如乾燥肉塊能添加防腐劑、一般的鹽和味素就不行。

減少醬料、油包的用量

食藥署提醒，泡麵多屬高油、高鹽的重口味，建議自行加入青菜、雞蛋等食材，補充泡麵所缺乏的營養素，並且減少醬料、油包的用量，以減少身體的負擔。