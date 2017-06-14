世界捐血人日 召喚O型熱血人

2017-06-14

記者林彥彤／台北報導

你的血型是O型嗎？台灣血液基金會期盼你能捐血救命！

根據台灣血液基金會統計，目前全國各血型庫存量分別是，O型6.4天、A型7.6天、B型8.5天及AB型8.9天。

血液基金會公關處長黎蕾表示，血液安全庫存量為7天，現在O血型最缺，擔心接下來連日豪雨，恐怕會影響捐血人行動，希望符合捐血資格的人都能參與捐血活動。

6月14日是世界捐血人日，今年WHO（世界衛生組織）的口號是：「來捐血吧！現在就捐！定期的捐！（Give blood. Give now. Give often.）」台灣血液基金會昨天舉辦記者會，特別邀請已響應捐血30年的資深捐血人、前總統馬英九出席，血型O型的他昨天經過評估後，也順便捐了血小板。

馬英九分享，他從1986年開始定期捐血，統計共捐了189單位的血液，雖然現在已年屆65歲，提起捐血，還是不落人後，先讓醫師評估自身身體狀況，再挽袖捐血。他並建議，由於隨著國人高齡化人口成長，捐血年齡上限應再放寬。

黎蕾表示，目前沒有考量將年齡上限放寬，不過對於高齡65至70歲的捐血人有規定，可以捐血，但必須經醫師評估身體狀況，以及2年內有捐血者。

高齡捐血者如果捐全血，每次只能捐250CC、間隔至少3個月、年捐血量不超過750CC；分離術捐血則是每次只能捐一單位血小板，間隔至少4週，呼籲有捐血習慣的銀髮族響應。