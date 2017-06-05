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《謠言終結站》白髮想變黑 不能只靠「以黑補黑」

2017-06-05

記者林惠琴／台北報導

網路上流傳「白髮增生是因為肝腎不好，多吃黑色食物如黑木耳、海菜、紫菜、黑糯米、黑芝麻等，將有助於恢復烏黑秀髮」，不過，營養師表示，造成頭髮變白的原因，除了遺傳、年齡外，飲食、睡眠也會影響，建議與其「以黑補黑」，不如注重營養均衡、增加活動量。

台灣皮膚科醫學會副秘書長、台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，「以黑補黑」說法並不正確，頭髮會變白，主因黑色素細胞分泌功能下降，停止製造黑色素，發生早晚則由遺傳基因所決定，並不會因為吃了黑色系食物，就能回春、恢復烏黑秀髮。

彰化基督教醫院營養師陳燕華表示，中醫所講的肝、腎是系統性的功能單位，例如肝有調節血液的功能、消化功能與情緒心理的部分，腎所涉及面向則與生殖、代謝、排泄、生長、造血、呼吸等面向均有關。而現代人生活壓力大、外食人口眾多，經常攝取動物性油脂、精緻加工食品，而較少補充天然蔬果與粗糙的五穀雜糧，因此容易缺乏維生素B群、維生素C，以及礦物質鋅、磷、鐵、鈣等促進頭髮健康生長的營養素，再加上活動量少、睡眠品質差等因素，都可能造成頭髮提早老化、掉落。

陳燕華強調，單獨運用單一顏色的食材來補充營養、改善身體狀況，是不可取的，與其「以黑補黑」，不如從飲食均衡著手，多吃全穀、堅果種子，飲用低脂乳品等，並且多運動、增加活動量，運動具有紓壓、幫助入眠效果，同時成人每日應該要喝水2000CC，避免喝含糖飲料。

陳燕華提醒，一旦發現頭髮快速變白的現象，可能身體已出現警訊，應該適時調整生活方式。

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  • 網路流傳「多吃黑色食物可讓白髮變黑髮」，營養師澄清，營養均衡更重要。（記者林惠琴攝）

    網路流傳「多吃黑色食物可讓白髮變黑髮」，營養師澄清，營養均衡更重要。（記者林惠琴攝）

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